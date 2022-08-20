Пропавших полтора года назад мать с ребенком нашли в Бийске

Алтайские следователи нашли 34-летнюю женщину с сыном, которые полтора года считались пропавшими. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Как выяснили следователи, бийчанка скрывалась, чтобы не отдавать пятилетнего ребенка его отцу после развода, как того требовало решение суда.

Правоохранительные органы получили информацию, что сначала женщина отправилась в Свердловскую область, затем — в Анапу. Когда ее бывшему супругу стало известно место, где она арендовала комнату, горожанка вместе с мальчиком вернулась в Бийск. Там их и обнаружили следователи.

«Вечером 18 августа 2022 года сотрудники Следственного комитета России по Алтайскому краю, на основании поручения своих коллег из СКР по Свердловской области, провели обыск в квартире одного из жилых домов, где успешно нашли женщину и ее сына», — говорится в сообщении ведомства.

Здоровью женщины и ребенка ничего не угрожает. Сын передан на воспитание отцу. Действиям бийчанки дадут правовую оценку, уточнили в областном управлении СКР.

Ранее сообщалось, что тела 15-летних мальчика и девочки нашли под окнами 10-этажного дома в Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область). Погибших подростков обнаружили рядом с многоэтажным домом в одном из городских дворов 15 августа. Предположительно, смерть наступила в результате падения с большой высоты.