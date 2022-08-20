Пропавших полтора года назад мать с ребенком нашли в Бийске

Как выяснили следователи, бийчанка скрывалась, чтобы не отдавать пятилетнего ребенка его отцу после развода, как того требовало решение суда.
Правоохранительные органы получили информацию, что сначала женщина отправилась в Свердловскую область, затем — в Анапу. Когда ее бывшему супругу стало известно место, где она арендовала комнату, горожанка вместе с мальчиком вернулась в Бийск. Там их и обнаружили следователи.
«Вечером 18 августа 2022 года сотрудники Следственного комитета России по Алтайскому краю, на основании поручения своих коллег из СКР по Свердловской области, провели обыск в квартире одного из жилых домов, где успешно нашли женщину и ее сына», — говорится в сообщении ведомства.
Здоровью женщины и ребенка ничего не угрожает. Сын передан на воспитание отцу. Действиям бийчанки дадут правовую оценку, уточнили в областном управлении СКР.
Ранее сообщалось, что тела 15-летних мальчика и девочки нашли под окнами 10-этажного дома в Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область). Погибших подростков обнаружили рядом с многоэтажным домом в одном из городских дворов 15 августа. Предположительно, смерть наступила в результате падения с большой высоты.