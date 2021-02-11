Проректор вуза уволилась после обмана студентов и заказного видео в поддержку Путина

Бараниченко уволилась по собственному желанию, в вузе она не работает с 10 февраля.
«Перед уходом она и ректор БГИИК беседовали со студентами, которые, как оказалось, не по своей воле поучаствовали в патриотическом флешмобе», — отмечает издание.
Равнее в институте сняли видео, на котором студенты размахивают флагами, а на фоне звучат следующие фразы: «Путин — наш президент!» и «Владимир Владимирович, мы с вами!».
Видео опубликовали местные депутаты, однако после возмущения матери одного из студентов записи быстро удалили.
«Бараниченко извинилась перед участниками видео. Она уточнила, что ролик был „социальным заказом“ и что она не успела объяснить окончательный замысел», — отмечает издание.
Уже бывший проректор также заверила, что никого не подставляла, хотя и понимала, что не все студенты согласились бы участвовать в акции.
Источники издания сообщили, что в институте культуры 10 февраля было еще одно собрание со студентами, с которыми провели «разъяснительную работу».
Ранее на барнаульском заводе станцевали в поддержку Путина — с флагами и обещанием быть с президентом.