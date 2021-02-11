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Жизнь

Проректор вуза уволилась после обмана студентов и заказного видео в поддержку Путина

В Белгороде проректор института искусств и культуры (БГИИК) Наталья Бараниченко уволилась после скандала с агитационным роликом в поддержку президента России Владимира Путина, сообщает «Бел.Ру».

Студенты на видео в поддержку Владимира Путина.
Студенты на видео в поддержку Владимира Путина.
кадр из видео.

Бараниченко уволилась по собственному желанию, в вузе она не работает с 10 февраля.

«Перед уходом она и ректор БГИИК беседовали со студентами, которые, как оказалось, не по своей воле поучаствовали в патриотическом флешмобе», — отмечает издание.

Равнее в институте сняли видео, на котором студенты размахивают флагами, а на фоне звучат следующие фразы: «Путин — наш президент!» и «Владимир Владимирович, мы с вами!».

Видео опубликовали местные депутаты, однако после возмущения матери одного из студентов записи быстро удалили.

«Бараниченко извинилась перед участниками видео. Она уточнила, что ролик был „социальным заказом“ и что она не успела объяснить окончательный замысел», — отмечает издание.

Уже бывший проректор также заверила, что никого не подставляла, хотя и понимала, что не все студенты согласились бы участвовать в акции.

Источники издания сообщили, что в институте культуры 10 февраля было еще одно собрание со студентами, с которыми провели «разъяснительную работу».

Ранее на барнаульском заводе станцевали в поддержку Путина — с флагами и обещанием быть с президентом.

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