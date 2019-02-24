Просто Мария: азербайджанская модель продала свою девственность за €2,3 млн

Модель из Азербайджана 23-летняя Махбуба Мамедзаде продала свою девственность за €2,3 млн на специализированном сайте по оказанию эскорт-услуг.

Начальная ставка составляла €100 тысяч. На том же сайте эта девушка искала мужчину, готового взять ее на содержание за €30 тысяч, пишет Daily Star.

Покупателем девственности стал японский политик из Токио, и уже внес аванс в 10%.

Девушка собирается купить на деньги от продажи дом для себя и матери, а также потратить их на переезд в США, продолжение карьеры модели и создание приюта для собак в Азербайджане, пишет bfm.ru.

Даже близкие друзья азербайджанки Махбубы Мамедзаде не знали о том, что она выставила свою анкету на скандально известном сайте. Правда, там она представилась «Марией».

Сейчас девушка живет в Турции.

Махбуба Мамедзаде — одна из востребованных в Азербайджане моделей. На данный момент она живет и работает в Турции, сотрудничает с агентством Brave Model Management, принимает участие во многих модных показах зарубежных брендов, рекламных роликах, пишет sputniknews.ru.