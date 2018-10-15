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«Просто супер»: пользователи соц сетей делятся красивыми фотографиями радуги над Барнаулом

Природа вновь преподносит барнаульцам сюрпризы. 14 октября, после двух дней шторма, в краевой столице неожиданно стало ясно и небо украсила радуга.

Над Барнаулом раскинулась прекрасная радуга
Над Барнаулом раскинулась прекрасная радуга
https://vk.com/barneos22

Пользователи социальных сетей не смогли это пропустить и начали выкладывать фотографии разноцветного природного явления.

Напомним, днем ранее в Барнауле произошел очень красивый закат, который тоже не остался не замеченным.

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