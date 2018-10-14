Ураган обесточил шесть районов в Алтайском крае

Алтайский край 13 октября накрыл ураганный ветер с порывами до 30 метров в секунду. Жители Локтевского района, Алейского, Поспелихинского, Шипуновского, Угловского и Змеиногорского временно остались без электричества.

Как сообщает «Алтайэнерго», массовых нарушений энергоснабжения не допущено, все устраняются максимально быстро. В большинстве случаев на линиях электропередачи автоматически повторно включились объекты. Затем ураган стал продвигаться ближе к Барнаулу и вызвал отключение одной из линий электропередачи 110 кВ. Все потребители были запитаны в течение нескольких минут.

В «Алтайэнерго» работает оперативный штаб, взаимодействующий с правительством Алтайского края, муниципалитетами, алтайским предприятием МЭС Сибири и МЧС по Алтайскому краю. Также в особом режиме принимает звонки контакт-центр предприятия. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения и сообщить о нарушениях.

Напомним, на выходные в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение.