«Просто весна»: молодая жена Евгения Петросяна покорила нежным образом от кутюр

«Выглядите роскошно», «Кристиан Диор абсолютно точно сохранил бы это фото в папке с избранным», «Какой у вас самобытный, непохожий на других стиль», «Такая свежая фотография, прям весна», — пишут восхищенные подписчики в комментариях.
Как уже сообщалось, возлюбленная популярного артиста тратит огромные деньги на модные аксессуары.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями спустя три месяца после свадьбы. Позже Татьяна косвенно подтвердила догадки журналистов.