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8 мая
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Жизнь

«Просто весна»: молодая жена Евгения Петросяна покорила нежным образом от кутюр

31-летняя Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками новыми фотографиями. В Instagram она опубликовала снимки, на которых позирует в джинсовой куртке и голубом берете Dior с букетом ландышей в руках/

Татьяна Брухунова, личный помощник Евгения Петросяна
Татьяна Брухунова, личный помощник Евгения Петросяна
https://www.facebook.com/tatyana.bruhunova

«Выглядите роскошно», «Кристиан Диор абсолютно точно сохранил бы это фото в папке с избранным», «Какой у вас самобытный, непохожий на других стиль», «Такая свежая фотография, прям весна», — пишут восхищенные подписчики в комментариях.

Татьяна Брухунова, жена Евгения Петросяна.
Татьяна Брухунова, жена Евгения Петросяна.
www.instagram.com/bruhunova/

Как уже сообщалось, возлюбленная популярного артиста тратит огромные деньги на модные аксессуары.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями спустя три месяца после свадьбы. Позже Татьяна косвенно подтвердила догадки журналистов.

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