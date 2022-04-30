30 апреля
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Жизнь

«Просвещение» удалило из своего учебника упоминание о правозащитной организации

Издательство «Просвещение» удалило упоминание о правозащитной организации Amnesty International из учебника по английскому языку для 11-го класса серии Starlight. Это следует из протокола заседания научно-методического совета Минпросвещения РФ по учебникам, сообщает ТАСС,

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Amnesty International — крупнейшая международная организация в сфере защиты прав человека, которая была удостоена Нобелевской премии мира, а также ООН в области прав человека. Ранее Минюст России исключил из реестра филиалов и представительств иностранных некоммерческих неправительственных организаций Amnesty International и еще 14 учреждений в связи с «нарушениями российского законодательства».

В настоящее время ввиду трансформации деятельности этой организации и появлению предвзятой информации на ее сайте упоминание о ней и ее сайте было удалено из учебника <…> в 2022 году, — говорится в протоколе заседания научно-методического совета.

На заседании пришли к выводу, что следует проработать вопрос о вариантах исключения ссылки на сайт организации из уже используемых в школах учебников или их замены. Также совет, проведя голосование, рекомендовал Минпросвещения РФ не исключать это издание из федерального перечня учебников. Кроме этого министерству рекомендовано направить в регионы письмо о возможности исключения из уже изданных и используемых в школах учебников ссылки на сайт организации или их замены по согласованию с издательством.

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