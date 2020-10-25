«Просят купить пиво и сигареты»: барнаулец рассказал про компанию детишек на перекрестке

В паблике « Черное и Белое Барнаул » опубликовали жалобу местного жителя на компанию детей, выпрашивающих у прохожих деньги на выпивку.

Мужчина по имени Сергей написал, что детей можно найти на пересечении проспекта Комсомольский и улицы Цеховая.

«Гоняют мячик прямо на проезжей части. Просят купить пиво или алкогольный джин-тоник и курево», — рассказал он, к чему обычно приводят встречи с этими детишками.

По его словам, на точке подрастающее поколение находится почти каждый день, ну или через день.

«Водителям — осторожности, а прохожим — умело дать отпор этим жертвам маткапитала», — пожелал Сергей случайно забредшим на перекресток.

Подписчики паблика посоветовали позвонить участковому полиции, пока «гопники» не сформировались окончательно.

Ранее в Новосибирске два ребенка неизвестно зачем украли три презерватива, пиво и спички.