Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 октября 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

«Просят купить пиво и сигареты»: барнаулец рассказал про компанию детишек на перекрестке

В паблике «Черное и Белое Барнаул» опубликовали жалобу местного жителя на компанию детей, выпрашивающих у прохожих деньги на выпивку.

Дети просят купить пиво и сигареты.
Дети просят купить пиво и сигареты.
vk.com/chb_brn.

Мужчина по имени Сергей написал, что детей можно найти на пересечении проспекта Комсомольский и улицы Цеховая.

«Гоняют мячик прямо на проезжей части. Просят купить пиво или алкогольный джин-тоник и курево», — рассказал он, к чему обычно приводят встречи с этими детишками.

По его словам, на точке подрастающее поколение находится почти каждый день, ну или через день.

«Водителям — осторожности, а прохожим — умело дать отпор этим жертвам маткапитала», — пожелал Сергей случайно забредшим на перекресток.

Подписчики паблика посоветовали позвонить участковому полиции, пока «гопники» не сформировались окончательно.

Ранее в Новосибирске два ребенка неизвестно зачем украли три презерватива, пиво и спички.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость