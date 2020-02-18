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Жизнь

Против нового корпуса АлтГУ создали петицию и планируют митинг

Найти другое место для строительства корпуса АГУ и запретить строительство на пл. Сахарова требует автор петиции, которая появилась на сайте change.org.

Сквер у корпуса "Д" АлтГУ.
Сквер у корпуса "Д" АлтГУ.
"Гражданский патруль"

Инициатором обращения к губернатору Алтайского края Виктору Томенко и министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову стал руководитель отделения «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.

Он пишет, что неотъемлемой частью пл. Сахарова является обилие зелени.

«Строительство нового высотного корпуса на выбранном университетом участке, во-первых, испортит сложившийся облик площади. Во-вторых, в центре Барнаула и так наблюдается дефицит зеленых насаждений», — говорится в обращении.

Кроме того, «Гражданский патруль» вместе с историком Данилом Дегтяревым 19 февраля в гайд-парке (пл. Свободы) организуют массовый пикет против строительства нового корпуса вуза.

Акция согласована и адресована к руководству вуза с призывом не игнорировать мнение горожан и рассмотреть альтернативные строительные площадки.

Участие в протесте планирует принять около 100 человек.

Ранее Дегтярев публично выступил против застройки сквера с одиночным пикетом.

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