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Жизнь
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Против российского школьника возбудили уголовное дело за хранение взрывчатки

Против московского школьника, у которого нашли взрывчатку, возбуждено уголовное дело, сообщает источник РИА Новости.

ФСБ.
ФСБ.
СС0

14-летний школьник смастерил самодельное взрывное устройство, за что его задержали накануне.

Дело возбуждено по двум статьям — о незаконном приобретении, сбыте, хранении или перевозке взрывчатых веществ и о незаконном изготовлении взрывных устройств.

СМИ пишут, что подросток общался с общавшимся с «архангельским подрывником», который 31 октября пронес в здание управления ФСБ взрывное устройство. Он погиб на месте, а также пострадало три сотрудника службы. Следственном комитете уточнили, что подрывником оказался 17-летний местный житель.

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