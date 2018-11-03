Против российского школьника возбудили уголовное дело за хранение взрывчатки

Против московского школьника, у которого нашли взрывчатку, возбуждено уголовное дело, сообщает источник РИА Новости .

14-летний школьник смастерил самодельное взрывное устройство, за что его задержали накануне.

Дело возбуждено по двум статьям — о незаконном приобретении, сбыте, хранении или перевозке взрывчатых веществ и о незаконном изготовлении взрывных устройств.

СМИ пишут, что подросток общался с общавшимся с «архангельским подрывником», который 31 октября пронес в здание управления ФСБ взрывное устройство. Он погиб на месте, а также пострадало три сотрудника службы. Следственном комитете уточнили, что подрывником оказался 17-летний местный житель.