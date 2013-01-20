Против закона о домашнем насилии выступил «Собор» при главе новосибирского района

Одно из новосибирских районных отделений «Всемирного русского народного собора» (ВРНС) приняло заявление против закона о возвращении уголовной ответственности за домашнее насилие, пишет « Тайга.инфо ».

Заседание отделения ВРНС прошло прямо в администрации Черепановского района 17 января, сообщает официальный сайт мунобразования. Среди участников оказался и местный глава Сергей Овсянников, назначенный чуть больше месяца назад, который сразу же вступил в связанную с церковью организацию.

Заседание вели епископ Искитимский и Черепановский Лука, благочинный южного епархиального округа игумен Кирилл (Скакальский) и главный редактор издания «Черепановские Вести» Олег Сидоров. О мероприятии также сообщили в пресс-службе митрополии.

Как отмечает издание, помимо Овсянникова в состав ВРНС вступили его заместитель по социальным вопросам Елена Рогова и начальник управления образования администрации Татьяна Киселева, которые сразу же включились в дело.

Так, на официальном сайте администрации рассказывают, что Рогова «ознакомила „Собор“ с анализом преступлений против детей, семейно-бытового насилия и законах, работающих на решение данной проблемы».

«Благочинный южного епархиального округа игумен Кирилл (Скакальский) осветил необходимость народосбережение в России, необходимости духовного и нравственного единения и возрождения народных традиций <…> Тамара Викторовна рассказала о возрождении и собирании положительных семейных традиций, организации обмена положительным опытом семейного воспитания в образовательных организациях нашего района», — отмечают в сообщении.

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В пресс-релизах Черепановского района и новосибирской митрополии РПЦ не рассказали о каких-либо решениях. Однако на сайте Искитимской епархии упоминают, что было сделано заявление местного отделения ВРНС.

«Выводом из прозвучавших сообщений стало решение о принятии совместного заявления Черепановского отделения ВРНС о недопустимости принятия обсуждаемого законопроекта, а также предложить расширять состав ответственных комиссий носителями богатого житейского опыта, исключая тем самым формализованный подход к решению стоящих задач», — сказано в сообщении.

Ранее новосибирские православные активисты провели пикет против принятия закона. По их мнению, это может привести к «развалу семьи», «потере суверенитета» и даже увидели в нем иностранное влияние.

Об этом же ранее говорил и патриарх Кирилл, который также раскритиковал закон против домашнего насилия. По его словам, «укреплением любви» должна заниматься Церковь.