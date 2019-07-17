«Протон» улетел в космос с трещиной, заваренной и заделанной герметиком

Выяснилось, что проблема, вызвавшая перенос запуска астрофизической космической обсерватории «Спектр-РГ» в ночь на 13 июля, связана с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты-носителя «Протон-М».

Специалистам пришлось заварить и загерметизировать трещину спецклеем на стартовом комплексе «Байконура», рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

С третьей попытки

Ранее руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил, что причиной переноса пуска стало «снижение давления в баке второй ступени ракеты-носителя из-за негерметичности трубопровода наддува бака».

13 июля «Спектр-РГ» был успешно выведен на орбиту «Протоном-М» с разгонным блоком ДМ-03.

Старт состоялся с третьей попытки.

Трещина , разрядился телескоп

«Сначала в июне, а затем за сутки до основной даты старта в трубопроводе наддува бака окислителя второй ступени „Протона-М“ была обнаружена небольшая трещина. Ее удалось загерметизировать только со второго раза», — сказал источник.

В первый раз утечка из трубопровода была обнаружена в конце июня после снятия ракеты «Протон-М» со стартового комплекса и ее возвращения в монтажно-испытательный корпус, рассказал источник. Тогда планировавшийся на 21 июня запуск «Спектра-РГ» был отложен на июль из-за необходимости замены разрядившейся батареи космического телескопа, пишет bfm.ru.

«Параллельно с заменой решался вопрос, что делать с трещиной. Предлагался радикальный вариант: срочно доставить самолетом новую вторую ступень. Однако было решено заварить трещину на месте, что и было сделано в монтажно-испытательном корпусе», — сказал собеседник.

Утечка

Источник также рассказал, что после повторного вывоза «Протона-М» на стартовый комплекс в начале июля утечка была обнаружена ровно в том же месте.

«Чтобы опять не снимать ракету со стартового комплекса и не переносить пуск на конец года, специалисты Центра Хруничева предложили загерметизировать трещину специальным герметиком. Проведенные на предприятии и „Байконуре“ проверки показали, что это помогло решить проблему», — сказал собеседник.

Награды

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал пуск «Протона-М» непростым и отметил, что специалисты, устранившие серьезные предстартовые замечания, будут представлены к государственным наградам.

Ущерб

Космические аварии за период 2010—2018 годы нанесли российскому бюджету ущерб в более чем 35 млрд рублей, говорится в документации к проекту постановления правительства.

За девять лет 11 космических пусков завершились аварийно. Ущерб почти в 13 раз превышает затраты на страхование, благодаря которому было возмещено почти 20 млрд рублей.

Непокрытые убытки, таким образом, превышают 10 млрд рублей. Так, авария ракеты «Протон-М» с тремя спутниками «Глонасс-М» в 2013 году принесли ущерб в 5 млрд рублей, поскольку запуск не был застрахован.

Особое мнение

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал руководство «Роскосмоса»: «Надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 2030 году, надо работать, меньше говорить и больше делать».