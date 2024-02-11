Проверено временем: мужчине понравится, если его ударить стиральной доской. И при чем пироги

Altapress.ru рассказывает о приметах этого дня.

Традиционным блюдом дня становилась кулебяка — пирог с капустой. Испеченная и съеденная 11 февраля кулебяка считается счастливой.

Также существовала примета — чтобы муж был ласковым и нежным, его нужно ударить стиральной доской. Не со всей силы, а слегка. Такие высокие отношения.

Ранее российский музыкант Игорь Николаев зарегистрировал свой товарный знак — "Выпьем за любовь". Теперь ортист может продавать алкогольную, безалкогольную, молочную продукцию и оказывать рекламные услуги.

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