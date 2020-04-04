Проверкой травли заразившихся коронавирусом барнаульцев займутся следователи ФСБ

Комментарии в соцсети под публикацией о заражении в Барнауле коронавирусом стали предметом прокурорской проверки. Материалы проверки уже переданы в управление ФСБ по Алтайскому краю, где и должны принять решение, надо ли возбуждать по этому поводу уголовное дело, сообщили в Генпрокуратуре России.

В соцсети «ВКонтакте» на странице одного из сообществ прокуратура выявила комментарии, призывающие к насильственным действиям по отношению к людям, заразившихся в заграничной поездке, рассказали в Генпрокуратуре.

Комментарии оставили подписчики сообщества под публикацией «В Барнауле подтвержден второй случай коронавирусом».

Прокуратура провела проверку и направила материалы в следственный отдел УФСБ России по Алтайскому краю. Теперь следователям предстоит решить вопрос, есть ли основания возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ: публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Ранее жительница Барнаула, подхватившая коронавирусом во время отдыха за границей, рассказала о жесточайшей травле ее и супруга (он как раз и был вторым).

«Люди готовы сжечь нас на костре», — возмутилась она.

В интернет-приемную прокуратуры она заявила о разглашении ее персональных данных и публикации ложной информации.