Первая заболевшая COVID-19 в Барнауле рассказала о травле

Пациентка заявила в интернет-приемную прокуратуры о разглашении ее персональных данных и публикации ложной информации.
Она вернулась в Барнаул 20 марта рейсом из Москвы, коронавирус подтвердили 29 марта. На следующий день вместе с мужем ее госпитализировали в инфекционную больницу Барнаула.
«Люди готовы сжечь нас на костре. Они пишут в интернете, что из-за таких гадов как мы, врачи должны жить на работе. Что если мы не сдохнем от коронавируса, то сдохнем, когда выйдем из больницы».
Женщина считает, что травля началась из-за сводки, подписанной главным внештатным эпидемиологом минздрава Ириной Переладовой, где были указаны персональные данные. Сводка утекла в сеть и быстро распространилась в мессенджерах.
По словам пациентки, в документе содержится искаженные данные, которые и вызвали травлю.
«Я хочу, чтобы врачи подтвердили, что я не отказывалась от госпитализации. Это должно быть зафиксировано в сигнальном листе. Я не скрывалась! Более того, сама просила сделать тест и первое время врачи говорили, что мне он не положен, поскольку нет четких симптомов, а Доминикана не входила в число стран, где есть зараженные… Мне отказывали до тех пор, пока я не сказала об ухудшении состояния», — сообщила пациентка.
По ее словам, когда анализ будет готов, ей не сообщили, поэтому три дня подряд она звонила в поликлинику, где ее просили подождать.
«В итоге скорая без предупреждения приехала за нами… Никакого ОМОНа не было, как пишут в интернете, дверь нам никто не выпиливал. Если бы врач сказала сразу, что я представлю опасность и должна сидеть дома, я бы не стала выходить. У меня даже не было постановления о карантине. Я сама вызвала скорую в первый же день и врач уехал, сделав отметку ОРВИ».