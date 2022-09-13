13 сентября
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Жизнь

Прозрачно и достоверно. Малые партии дали оценку итогам выборов в Барнауле

Выборы в Барнаульскую городскую Думу 9−11 сентября были самыми высококонкурентными в регионе. В них участвовало 9 политических партий — не только парламентские, но и так называемые малые. Руководство региональных отделений «Зеленых», «Партии пенсионеров» и «Родины» дали оценку кампании в краевой столице.

Выборы в Барнауле.
Выборы в Барнауле.
Андрей Чурилов, Вечерний Барнаул

Так, руководитель регионального отделения партии «Зеленые» Владимир Кириллов отметил:

«Выборы в Барнаульскую городскую Думу прошли на высоком организационном уровне. Участковые и территориальные комиссии отработали три дня голосования технично и четко, никаких значимых происшествий на участках зафиксировано не было. Наблюдатели контролировали весь ход голосования от начала до конца, и все недоразумения, которые были, разбирались оперативно. Хочу отметить максимальную вовлеченность наблюдателей в процесс, их стремление вникнуть во все нюансы. Да, не обошлось без случаев, скажем так, излишней бдительности, но все разногласия были сняты и разъяснены».

Владимир Кириллов оценил результаты работы партии на выборах:

«Все усилия сторон избирательного процесса были направлены на то, чтобы обеспечить свободное и прозрачное волеизъявление граждан. Итоги выборов это подтверждают. И голоса, которые мы получили, это не только оценка нашей работы, это еще и задел на будущее, кредит доверия от наших избирателей, которое мы будем оправдывать упорным трудом».

Представители «Партии пенсионеров» так прокомментировали итоги голосования:

«Муниципальные выборы в Барнауле состоялись, и их результат не вызывает сомнения. Это понимает каждый здравомыслящий человек. Во-первых, все участки открылись и работали четко по графику, у барнаульцев была возможность выразить свою волю в течение трех дней. Во-вторых, правопорядок на выборах был обеспечен силами полиции, Росгвардии, дружинников — дежурило более 1000 человек. В-третьих, еще более 1000 человек работали общественными наблюдателями, кроме того, своих наблюдателей выдвинули и политические партии. Суеты и неразберихи на избирательных участках не было, все процессы отлажены. Выборы прошли спокойно, в рабочем порядке. По итогам голосования мы сделали выводы, наметили направления, на которых стоит сосредоточиться. Будем дальше работать, отстаивать интересы избирателей».

Региональное отделение партии «Родина» выпустила заявление по результатам выборов. В нем говорится:

«На выборы 9−11 сентября пришли все, кому важна судьба города. В условиях, когда прозападный мир пытается расколоть нашу страну, мы должны сплотиться. Выборы — это наш долг и наша гражданская ответственность. К выборам в столице нашего региона предъявлялись особые требования. Они должны быть прозрачными, легитимными, конкурентными. И Барнаул с этой задачей справился. Результаты голосования прозрачны и достоверны, и они отражают сложившееся распределение политических сил. Самое же главное — они выражают мнение наших избирателей, и в этом нет никаких сомнений».

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