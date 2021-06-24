30 июня Президент России Владимир Путин снова проведет «Прямую линию». Программа выйдет в 12:00 по московскому времени. Рассказываем, как можно задать вопрос главе государства.

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На сайте Кремля говорится, что российский лидер в свободном режиме ответит на вопросы граждан. Задать вопрос можно несколькими способами. Традиционный — с помощью приложения «Москва — Путину». Оно позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией во время эфира.

Также можно воспользоваться сайтом программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0−40−40 и по телефону 8−800−200−40−40.

Справка Программа выйдет в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Трансляция с сурдопереводом будет доступна 30 июня на сайте программы и в телеканала ОТР.

Соцсети для обращения к президенту тоже подойдут. Текстовые и видеовопросы будут отправлены через «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

Справка Прием вопросов будет осуществляться с 12:00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня.

Владимир Путин. kremlin.ru

Можно даже из-за границы

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру: 8−800−200−40−40. Из-за границы позвонить можно по телефонам: +7−499−550−40−40, +7−495−539−40−40.

Вопросы в виде SMS- и MMS-сообщений принимаются на номер 0−40−40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

Факт Впервые программа «Прямая линия» вышла в 2001 году. Тогда президенту было задано около 400 тыс. вопросов. В прямом эфире было задано 47.

Существует аналог прямой линии для детей — программа «Недетский разговор с Владимиром Путиным». В ней глава государства отвечает на вопросы одаренных школьников.