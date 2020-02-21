Томенко рассказал, что будет с барнаульским аэропортом, а в ответ получил жалобы и критику

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 19 февраля опубликовал на своей страничке в Instagram пост об инвестиционном проекте модернизации аэропорта Барнаула. Как известно, он подразумевает продажу за 600 млн рублей контрольного пакета акций государственного «Авиапредприятия «Алтай» компании «Новапорт» в обмен на инвестиции. Подписчики в ответ забросали главу региона совсем иными сообщениями.

Напомним, вопрос об изменении состава акционеров авиапредприятия и реализации инвестпроекта подробно рассматривался на заседании краевого правительства 19 февраля. Виктор Томенко в своем сообщении подробно разъяснил подписчикам (их у губернатора уже 60 тысяч), сколько и у кого сейчас акций, как изменится это соотношение, и что получат Алтайский край и его жители в результате оформления сделки.

Особый акцент был сделан на строительстве нового терминала, который крайне необходим аэропорту в связи с возросшим пассажиропотоком.

«Будем контролировать выполнение всех условий инвестиционного соглашения. Начать работы по строительству можем уже в конце текущего года», — завершил свое сообщение Томенко.

Однако, как выяснилось, судьба аэропорта мало волнует жителей края. В ответ они сделали с десяток постов, в которых обозначили куда более острые проблемы губернатору.

KostyaShor

Здравствуйте! Когда-нибудь прекратится хамство и безалаберность в поликлиниках? Ладно бы только в регистратуре тебя «облаивали». Но ведь приходишь к врачу с подозрением на ОРЗ, а он мне: «вы много курите» или «у вас ожирение». Прихожу по электронной записи сдавать кровь и все-равно жду полчаса. При том что попробуй опоздать на пять минут. Пациент может ждать, а персонал поликлиники «работает по часам». Можно как-то встряхнуть этих работничков, чтобы они перестали вести себя как свиньи?

Natelalobzhanidze

Хочу обратить Ваше внимание на то, что в этом году очень плохо расчищают от снега улицы в центре города! Я живу на проспекте Социалистическом во дворе рядом с корпусом юридического факультета АГУ. У нас вообще не чистят! Со двора просто не выехать, не выйти пешком. Джипы застревали, как будто тайга непроходимая! Ни парковки, ни детской площадки, ни дворника. А я в этом месяце заплатила квартплату за 56 м — 8000₽.

vas9494

Хотелось бы узнать, когда мы, многодетные семьи, получим свои земельные участки, в очереди на которые стоим уже 6 лет? А потом уже радоваться за какие то аэропорты.

ekaterinapankova1505

Лапшу свешают людям, деньги отмоют, зарплат нет, пенсии крохи, кто летать-то будет??? Лучше добавили бы, как в Москве, пенсионерам Собянинские деньги. Вот мы бы и полетели!!!

snegirevaalla

Ну. Да. Барнаул. Столица Алтая… А самолеты не летают… Куда надо… Как в деревне захудалой… Позор!!! Я уже забыла когда летала из Барнаула… Это было в 80 х годах… Хоть куда!!!

Напомним, что завести свои аккаунты в социальных сетях губернаторам еще два года назад настойчиво рекомендовала Администрация Президента (АП). Соцсети рассматриваются в АП, как один из основных каналов для общения с населением, правильного понимания их проблем и быстрого реагирования.

Главный лоббист этого направления, первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко отмечал, что «разрыв между людьми и чиновниками является одной из главных проблем России, а способность руководителей разговаривать с людьми — «важнейшей вещью на сегодняшний день».

Активность губернаторов в соцсетях сегодня постоянно мониторится АП. При этом фиксируется, кто из губернаторов ведет свои аккаунты самостоятельно, а кто поручает это своим подчиненным.