Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 февраля -14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Психбольница ждет подростка, решившего принести в школу самодельные бомбочки

СК решил отправить в психбольницу на принудительное лечение 15-летнего подростка из Красноярского края, решившего сделать теракт в школе.

Врач. Халат. Болезнь
Врач. Халат. Болезнь
СС0

15-летнему подростку предъявили несколько обвинений: «приготовление к террористическому акту», «прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности», «незаконные хранение и переноска взрывных устройств» и «незаконное изготовление взрывных устройств».

«Весной 2020 года у обвиняемого возник умысел на совершение террористического акта в образовательной школе Минусинска», — рассказали в ведомстве.

Мальчик изучил необходимые инструкции, нашел компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил в нежилом строении.

Задержали подростка сотрудники ФСБ. На допросе он полностью признал свою вину и раскаялся.

«У обвиняемого обнаружено психическое расстройство, которое лишало его в момент совершения общественно-опасных деяний способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — пояснили в СК необходимость принудительного лечения.

Ранее другого красноярского подростка, обвиняемого в терроризме, тоже решили принудительно вылечить.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость