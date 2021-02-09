Психбольница ждет подростка, решившего принести в школу самодельные бомбочки

СК решил отправить в психбольницу на принудительное лечение 15-летнего подростка из Красноярского края, решившего сделать теракт в школе.

15-летнему подростку предъявили несколько обвинений: «приготовление к террористическому акту», «прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности», «незаконные хранение и переноска взрывных устройств» и «незаконное изготовление взрывных устройств».

«Весной 2020 года у обвиняемого возник умысел на совершение террористического акта в образовательной школе Минусинска», — рассказали в ведомстве.

Мальчик изучил необходимые инструкции, нашел компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил в нежилом строении.

Задержали подростка сотрудники ФСБ. На допросе он полностью признал свою вину и раскаялся.

«У обвиняемого обнаружено психическое расстройство, которое лишало его в момент совершения общественно-опасных деяний способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — пояснили в СК необходимость принудительного лечения.

Ранее другого красноярского подростка, обвиняемого в терроризме, тоже решили принудительно вылечить.