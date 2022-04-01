Психолог рассказал, с каким смехом люди часто становятся чиновниками

Специалист по поведенческой психологии Артем Павлов рассказал « Вечерней Москве », что психотип человека можно определить по его манере смеяться.

Павлов объяснил, что невербальные сигналы почти на 90% контролирует подсознание, вербальные — контролирует сознание, а смех находится в «пограничной зоне».

«Мы можем смеяться как искренне, так и создавать определенный образ. Поэтому нужно обращать внимание и на ситуацию, в которой находится человек», — пояснил психолог.

По его словам, чиновники — это люди, которые скромно улыбаются и редко смеются.

«Что если человек почти никогда не смеется? И самое радостное, что можно увидеть на его лице — скромная улыбка? Это суровые, серьезные люди. Они плохо выражают свои эмоции и даже порой не понимают, зачем это нужно делать. Люди с таким психотипом часто становятся строителями, чиновниками или руководителями», — отметил Павлов.

Люди с открытым смехом относятся к демонстративному психотипу. Они выбирают профессии, связанные с повышенным вниманием и творчеством, например, артисты, телеведущие и менеджеры.

Тревожные люди сдерживают себя и смеются не в полную силу — они многого опасаются и выбирают профессию кассира или бухгалтера.