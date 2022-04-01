2 апреля
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Жизнь

Психолог рассказал, с каким смехом люди часто становятся чиновниками

Специалист по поведенческой психологии Артем Павлов рассказал «Вечерней Москве», что психотип человека можно определить по его манере смеяться.

Смайлик, эмодзи, улыбка.
Смайлик, эмодзи, улыбка.
СС0

Павлов объяснил, что невербальные сигналы почти на 90% контролирует подсознание, вербальные — контролирует сознание, а смех находится в «пограничной зоне».

«Мы можем смеяться как искренне, так и создавать определенный образ. Поэтому нужно обращать внимание и на ситуацию, в которой находится человек», — пояснил психолог.

По его словам, чиновники — это люди, которые скромно улыбаются и редко смеются.

«Что если человек почти никогда не смеется? И самое радостное, что можно увидеть на его лице — скромная улыбка? Это суровые, серьезные люди. Они плохо выражают свои эмоции и даже порой не понимают, зачем это нужно делать. Люди с таким психотипом часто становятся строителями, чиновниками или руководителями», — отметил Павлов.

Люди с открытым смехом относятся к демонстративному психотипу. Они выбирают профессии, связанные с повышенным вниманием и творчеством, например, артисты, телеведущие и менеджеры.

Тревожные люди сдерживают себя и смеются не в полную силу — они многого опасаются и выбирают профессию кассира или бухгалтера.

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