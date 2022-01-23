Смеяться разрешили во время бракосочетания в ЗАГСах Ростовской области

17 января в документе о порядке проведения церемонии заключения брака в торжественной обстановке прописали запрет на громкие разговоры, смех и восклицания.
Через несколько дней запрет отменили с «учетом общественного мнения».
«В новой формулировке остались только громкие разговоры (в том числе по телефону) и иные действия, мешающие церемонии», — отмечает издание.
В первой версии документа также запретили двигать мебель во время церемонии, приходить в ЗАГС с большими сумками, в грязной обуви и верхней одежде.
Ранее в Алтайском крае за 150 тысяч рублей продавали красивую дату для регистрации брака. Позже в управление юстиции заявили о бессмысленности продажи красивых дат на свадьбу.