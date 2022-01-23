Смеяться разрешили во время бракосочетания в ЗАГСах Ростовской области

В Ростовской области управление ЗАГС отменило запрет на смех во время церемоний бракосочетания, сообщает ZNAK .

17 января в документе о порядке проведения церемонии заключения брака в торжественной обстановке прописали запрет на громкие разговоры, смех и восклицания.

Через несколько дней запрет отменили с «учетом общественного мнения».

«В новой формулировке остались только громкие разговоры (в том числе по телефону) и иные действия, мешающие церемонии», — отмечает издание.

В первой версии документа также запретили двигать мебель во время церемонии, приходить в ЗАГС с большими сумками, в грязной обуви и верхней одежде.

Ранее в Алтайском крае за 150 тысяч рублей продавали красивую дату для регистрации брака. Позже в управление юстиции заявили о бессмысленности продажи красивых дат на свадьбу.