В алтайском управление юстиции заявили о бессмысленности продажи красивых дат на свадьбу

Заявление о заключении брака подается в ЗАГС в письменной форме, платится госпошлина 350 рублей. В случае, если пара решила отменить бракосочетание, назначенное ЗАГСом время сохраняется за ней до истечения времени регистрации брака. Другая пара его занять не сможет.
В ведомстве напомнили, что 20.01.2022,
В органы ЗАГС края уже подали 116 заявлений.
В «Авито» подтвердили, что такая переуступка прав не может привести к фактическому получению услуги законным способом. Во избежание введения пользователей в заблуждение там приняли решение отклонять такие объявления.