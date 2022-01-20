В алтайском управление юстиции заявили о бессмысленности продажи красивых дат на свадьбу

В управлении юстиции Алтайского края заявили, что красивую дату для регистрации брака нельзя перекупить, пишет « Алтайская правда ». Ранее на «Авито» появилось такое объявление .

Заявление о заключении брака подается в ЗАГС в письменной форме, платится госпошлина 350 рублей. В случае, если пара решила отменить бракосочетание, назначенное ЗАГСом время сохраняется за ней до истечения времени регистрации брака. Другая пара его занять не сможет.

В ведомстве напомнили, что 20.01.2022, 21.01.2022 — крайние сроки для подачи заявления на заключение брака в зеркальную дату 22.02.2022.

В органы ЗАГС края уже подали 116 заявлений.

В «Авито» подтвердили, что такая переуступка прав не может привести к фактическому получению услуги законным способом. Во избежание введения пользователей в заблуждение там приняли решение отклонять такие объявления.