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Жизнь

В алтайском управление юстиции заявили о бессмысленности продажи красивых дат на свадьбу

В управлении юстиции Алтайского края заявили, что красивую дату для регистрации брака нельзя перекупить, пишет «Алтайская правда». Ранее на «Авито» появилось такое объявление.

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Заявление о заключении брака подается в ЗАГС в письменной форме, платится госпошлина 350 рублей. В случае, если пара решила отменить бракосочетание, назначенное ЗАГСом время сохраняется за ней до истечения времени регистрации брака. Другая пара его занять не сможет.

В ведомстве напомнили, что 20.01.2022, 21.01.2022 — крайние сроки для подачи заявления на заключение брака в зеркальную дату 22.02.2022.

В органы ЗАГС края уже подали 116 заявлений.

В «Авито» подтвердили, что такая переуступка прав не может привести к фактическому получению услуги законным способом. Во избежание введения пользователей в заблуждение там приняли решение отклонять такие объявления.

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