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Жизнь

Психолог рассказала, как бросить курить с Нового года

1 января — день, с которого многие люди обещают себе начать что-то новое или расквитаться с неприятным старым.

Курение запрещено.
Курение запрещено.

Немалое количество таких обещаний связано с отказом от сигарет. Клинический психолог-эксперт и блогер Мария Бабушкина в беседе с «Мослентой» раскрыла способ, как бросить курить с Нового года.

По мнению специалиста, наиболее действенный метод распрощаться с вредной привычкой — создание новой привычки.

«Здесь важно понимать, что от курения мы зависим, в первую очередь, не физически, а именно психологически. Курение сигарет — это легализованный способ отвлечься от дел и отдохнуть. Можно выйти с компанией коллег на улицу, пообщаться за сигаретой на отвлеченные от работы темы, дать глазам возможность отдохнуть от монитора. Периодически абстрагироваться нужно и от домашних дел: многие люди в этом случае также не пытаются придумать иного варианта и ходят курить», — рассказала Бабушкина.

Можно найти множество самых разных способов переключиться, перезагрузиться.

«Вряд ли покинуть офис на пять минут разрешается только с сигаретой в зубах. Вы можете заварить себе чай или кофе и просто выйти на свежий воздух. Если устали от генеральной уборки дома, сделайте перерыв и… Повяжите, например, или порисуйте. Почитайте книгу, послушайте любимую песню», — посоветовала Бабушкина.

Эксперт уверяет: чтобы разобраться с вредной привычкой, не нужно концентрироваться на ее негативном влиянии на жизнь. Важно понять, какие выгоды она дает, и начать получать ту же пользу иным способом.

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