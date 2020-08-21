Ссоры не при чем. Психологи назвали главную причину расставаний

Душевная близость и откровенность имеют большее значение в романтических отношениях, чем ссоры. К такому выводу пришли канадские ученые после 27-дневного эксперимента с участием четырех тысяч человек. Результаты исследования опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science, пишет «НОЖ».

Добровольцы каждую неделю отвечали на вопросы о своих отношениях в специальной анкете. К концу исследования около 100 человек разорвали отношения со своим партнером. 76 из них прошли аналогичное тестирование через месяц после расставания.

Проанализировав данные, ученые пришли к выводу, что ключевым фактором большинства расставаний стало отсутствие душевной близости в паре. Отношения рушились чаще у тех, кто мало интересовался своим партнером и неохотно делился с ним информацией о себе. Даже при отсутствии непонимания и частых ссор.

Однако исследователи призывают воспринимать эту информацией с долей критики, ведь вероятно, что одному партнеру отношения казались близкими, другому — нет.

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