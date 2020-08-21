Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 августа 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Ссоры не при чем. Психологи назвали главную причину расставаний

Душевная близость и откровенность имеют большее значение в романтических отношениях, чем ссоры. К такому выводу пришли канадские ученые после 27-дневного эксперимента с участием четырех тысяч человек. Результаты исследования опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science, пишет «НОЖ».

Отношения.
Отношения.
CCO

Добровольцы каждую неделю отвечали на вопросы о своих отношениях в специальной анкете. К концу исследования около 100 человек разорвали отношения со своим партнером. 76 из них прошли аналогичное тестирование через месяц после расставания.

Проанализировав данные, ученые пришли к выводу, что ключевым фактором большинства расставаний стало отсутствие душевной близости в паре. Отношения рушились чаще у тех, кто мало интересовался своим партнером и неохотно делился с ним информацией о себе. Даже при отсутствии непонимания и частых ссор.

Однако исследователи призывают воспринимать эту информацией с долей критики, ведь вероятно, что одному партнеру отношения казались близкими, другому — нет.

Ранее практикующий российский психолог Татьяна Власевская рассказала, как женщине пережить измену, и в каком случае ее не стоит прощать.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость