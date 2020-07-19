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Жизнь

Психологи посчитали, сколько мыслей у человека возникает за день

Для подсчета ученые использовали метод определения конкретных моментов, когда человек сосредоточен на одной идее, пишет Росбалт.

Мозг.
Мозг.
СС0.

Эксперты из Королевского университета в Канаде научились определять, где кончается одна мысль и начинается другая. По их словам, в каждый момент мозг занимает различные положения в этом пространстве состояний.

«Когда человек переходит к новой мысли, возникает так называемая транзитная мысль-червь, которую теперь можно обнаружить», — следует из отчета специалистов. Там отмечается, что это явление возникает так же, как новые события во время просмотра фильмов — появление мыслей-червей играет роль перехода.

Всего ежедневно в голове человека возникает в среднем около 6 200 мыслей, пришли к выводу эксперты.

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