Психологи прокуратуры рассказали о моральных ценностях коррупционеров

В Университете прокуратуры несколько лет проводили исследование личности коррупционера. Неожиданный результат был в том, что для взяточников значимость материального благосостояния была весьма невысока, вопреки всем стереотипам, пишет РБК.

Главные ценности

Люди, привлеченные к уголовной ответственности за коррупционные преступления, главными ценностями считают свободу, семью, любовь, детей, здоровье и образование, рассказала научный сотрудник отдела психологического обеспечения прокурорской деятельности НИИ Университета прокуратуры Наталья Ратинова.

Интересно, что в случае с коррупционным поведением речь идет не столько о личности человека, сколько о групповых ценностях организации и руководителя, добавила Наталья Ратинова.

Так, многие респонденты в беседе говорили о «правилах игры», которые необходимо принимать, чтобы успешно работать в системе.

Еще в 2018 году представитель Генпрокуратуры Александр Куренной говорил, что люди приписывают коррупционерам негативные психологические характеристики, а на самом деле они совсем другие. На самом деле коррупционеры — активные, энергичные, инициативные люди, которые очень коммуникабельны и эмоционально устойчивы.

Что отвергают взяточники

В числе отвергаемых коррупционерами ценностей наряду с материальным благосостоянием оказались развлечения, общественное признание, переживание прекрасного.

Методика

Испытуемые (более 70 осужденных в нескольких спецколониях для бывших сотрудников силовых ведомств) не должны были понимать, о чем их спрашивают.

Результаты взаимно сравнивали при помощи различных статистических процедур, была методика, которая отбрасывала людей, которые пытались давать социально приемлемые ответы, говорит Ратинова.

Также ранее прокуратура посчитала средний размер взятки в России: 609 тысяч рублей, а особо крупные — более 8 млн рублей.