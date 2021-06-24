Психологи выяснили, какие мотивы удерживают партнеров от измен

Люди, состоящие в отношениях, иногда изменяют друг другу, и причин тому много — желание секса, потребность в близости, негативные чувства к партнеру.

Издание Die Welt решило выяснить, что удерживает людей от измен, и когда партнеры начинают изменять (перевод Inopressa). Тему изучили израильские психологи.

Так, ученые опросили в общей сложности 423 человека. Сначала в анкете оценивались 29 причин, по которым люди не изменяют. Ученые свели эти результаты к четырем факторам: моральные принципы, возможные последствия для детей, страх остаться в одиночестве, возможные последствия для других людей.

Во втором опросе авторы исследования спросили о других факторах, говорящих в пользу верности: религия, пол и продолжительность отношений.

Эксперты полагают, что те, кто не решается на измену, делают это по совокупности моральных причин и социально-психологических соображений, пишет «Росбалт».

Однако эти причины также имеют разный вес. Например, страх остаться одному весит больше, чем опасения, что пострадать могут дети. Или, например, страх причинить вред другому человеку — самому любовнику или любовнице, также считается менее решающим.

Определенную роль также играет и продолжительность отношений — чем дольше длился брак, тем реже мужчины говорили о причинах не совершать измену.

Вместе с тем, говорится в статье, для женщин готовность завести роман была наиболее высокой между шестым и десятым годами брака.