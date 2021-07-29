29 июля
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Жизнь

Психотерапевт дала советы, как остановить паническую атаку

Врач-психотерапевт психиатрической клинической больницы № 4 имени Ганнушкина Ирина Железнова перечислила основные признаки панической атаки.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
CC0

Паническая атака не является причиной серьезных заболеваний, но говорит о пребывании человека в состоянии тревоги или тревожной депрессии.

Кандидат медицинских наук советует разбираться с причинами, провоцирующими данное состояние.

Эксперт напомнила, что панические атаки — внезапные приступы тревоги, которые сопровождаются учащенным сердцебиением, головокружением, болями в груди, ощущением удушья, близкого обморока, страхом смерти или потери контроля над ситуацией.

«В этот момент в организме происходят адаптационные процессы в ответ на стресс, в том числе выброс адреналина. Для организма это эволюционно приспособительная реакция, а для личности — приступ паники со страхом смерти. Распознать паническую атаку можно по внезапности и непредсказуемости приступа», — цитирует агентство «Москва» Железнову.

Психотерапевт рекомендует в качестве эффективных способов самопомощи при панической атаке попытаться отвлечься с помощью разговора, умыть лицо или, например, протереть шею прохладной водой, пишет «Росбалт». При необходимости Железнова призвала обратиться к специалисту.

Ранее барнаульский нейропсихолог рассказала, как отсутствие культурного воспитания гробит нервную систему.

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