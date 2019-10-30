Птичка в клетке. Как зарегистрировать беспилотник и сколько стоит «нелегальный полет» дрона

С 28 октября дроны и коптеры уже не могут подниматься в небо без специальных учетных номеров. О том, где регистрировать беспилотник и сколько будет стоить «нелегальный полет» — в материале altapress.ru.

Новые правила полетов

Владельцам давался месяц (с 27 сентября), чтобы направить заявление в Росавиацию с указанием контактов и данных о беспилотнике.

Под новые правила учета попадают разные «летательные аппараты» — это и коптеры для выполнения профессиональных задач, и игрушки, и самодельные модели.

Легкие дроны (от 0,25 до 30 кг) можно будет использовать на высотах до 150 метров без разрешения авиавластей. Такое исключение касается только полетов в светлое время суток в поле зрения владельца.

Но в любом случае потребуется согласование для полетов беспилотника в районе диспетчерских зон, аэродромов, в местах проведения публичных и официальных спортивных мероприятий.

Нарушением, согласно действующему законодательству будет не отсутствие разрешения, а полет незарегистрированного беспилотника.

Дрон. Анна Зайкова

Нюанс Оказалось, что правительственное постановление, прописывающее порядок регистрации беспилотников, вступило в силу раньше, чем появился такой закон. Согласно законопроекту, правоохранительные и силовые ведомства получат право пресекать полеты беспилотников в местах проведения массовых и публичных мероприятий. А также над критически важными объектами, потенциально опасными производствами и элементами транспортной инфраструктуры. Такими полномочиями наделят МВД, Росгвардию, ФСБ, Федеральную службу охраны и Службу внешней разведки. Но в действительности, правоохранительные ведомства и спецслужбы сбивают дроны уже сегодня, если решают, что от них исходит угроза. Законопроект же призван легализовать и конкретизировать их действия.

Зачем нужен такой учет

Как пояснили в Росавиации, новые правила вступили в силу с 27 сентября «с целью обеспечения и организации безопасного, экономичного и регулярного воздушного движения при использовании воздушного пространства России».

Дрон. Анна Зайкова

Руководитель Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиасистем Глеб Бабинцев отметил, что такой учет нужен, чтобы люди пилотировали аппараты аккуратнее.

Теперь, если в случае крушения дрона им будет причинен какой-то вред (он упадет на автомобиль или повредит линии электропередач), владельца установить можно будет сразу.

Если же вред будет нанесен неучтенным аппаратом, найти владельца будет сложнее. Но когда он попадется, будет отвечать и за нанесенный урон, и за нарушение правил полетов.

Сколько стоит «нелегальный полет»

Если аппарат запускают в общественном месте, полицейский имеет право поинтересоваться учетным номером и проверить его действенность. Но отметим, что штраф предусмотрен именно за полет незарегистрированного аппарата.

Запуск беспилотника без номеров грозит физическим лицам штрафом 2 тыс. рублей, а для организации — до 80 тыс. рублей.

Дрон. Анна Зайкова

А если нарушено воздушное пространство (к примеру, дрон летал у аэродрома) — можно получить штраф до 50 тыс. рублей физическому лицу и до 300 тыс. рублей организации. Это еще и в случае, если речь идет не о криминальном использовании дронов.

Как зарегистрировать дрон

Все документы на регистрацию дрона можно направить через сайт госуслуг или портал учетных беспилотных воздушных судов.

В заявлении о постановлении на учет надо указать подробные данные о дроне (изготовитель, тактико-технические характеристики), информацию о владельце. А также прикрепить к нему фотографию аппарата.

Если устройство выпускается серийно, в заявлении указывается полное название производителя, если же собрано самостоятельно — ФИО создателя.

Дрон Анна Зайкова

Какие документы нужны владельцу

Физическому лицу — ФИО , дата и место рождения , СНИЛС , серия , номер и дата выдачи паспорта , адрес проживания , номер телефона и адрес электронной почты.

дата и место рождения СНИЛС серия номер и дата выдачи паспорта адрес проживания номер телефона и адрес электронной почты. Юридическому лицу — полное наименование , ОГРН , идентификационный налоговый номер , адрес регистрации.

В Росавиации выявили основные ошибки, которые владельцы коптеров допускают при подаче заявления — нечитаемые сведения, отсутствие фото, СНИЛС, даты рождения владельца, а также подписание заявления неуполномоченным лицом.

После проверки всех данных, владельцу коптера выдадут учетный номер, который будет необходимо нанести на элементы конструкции летательного аппарата.

Для беспилотников весом более 30 кг предусмотрена отдельная процедура регистрации. Владельцам таких аппаратов понадобится оформлять на свои массивные дроны право собственности.

Дрон. Анна Зайкова

Нюанс Если аппарат будет утерян или украден, а также если будут изменены его технические данные — владелец обязан обратиться в федеральную службу. Снять аппарат с учета можно в случае его разрушения, либо просьбе владельца. Но тогда его учетный номер станет недействительным, а выполнять полеты с ним будет незаконно.

Цифра

По данным Федерального агентства воздушного транспорта, к настоящему времени из 50 тысяч «легких» беспилотников зарегистрировано всего 3,2 тыс. аппаратов.