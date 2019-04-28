Пугачева подарила подарки и деньги детям, проигравшим в «Голосе» дочери Алсу

Звезда российской эстрады Алла Пугачёва сделала подарки финалистам конкурса «Голос. Дети», которые уступили победу дочери певицы Алсу и банкира Яна Абрамова Микелле Абрамовой. Примадонна приняла четырёх исполнителей в элитном ресторане на Рублёвке, пишет « Комсомольская правда » со ссылкой на источник в эстрадных кругах.

Певица подарила детям по «Золотой звезде Аллы Пугачёвой». Это премия, которую она учредила в 2005 году: золотой кулон, напоминающий букву «А», выполненную в форме звезды. Помимо кулонов, Алла Пугачева обычно вручает диплом и денежную премию из личных средств исполнителям, которым симпатизирует.

Накануне супруг певицы, иморист и телеведущий Максим Галкин прокомментировал финал шоу «Голос. Дети» на своей странице в Instagram.

«У нас есть свой, домашний победитель — это Ержан Максим, — заявил Галкин своим подписчикам — Спел невероятно! Мы за него всей семьей вчера слали смски. Помимо него вообще общий уровень был просто потрясающий. Что касается Микелы Абрамовой — тоже хорошо поет, но объективно она отстает ото всех, кто вчера участвовал в финале. К сожалению, её родители не соизмерили свое информационное влияние, и слишком много их „звездных“ друзей топило за девочку. Такой возможности нет у других родителей, поэтому произошел драматический перекос».

«Не травите, пожалуйста, Микелу» — добавил артист.

Ранее Первый канал опубликовал протокол спорного голосования в финале шоу «Голос. Дети». Генеральный телеканала Константин Эрнст отметил, что за все сезоны проекта организаторы впервые столкнулись с ситуацией, когда у зрителей возникли вопросы к системе подсчета голосов