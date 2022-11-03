Что сулит год Кролика?
Астрологи верят, что год перенимает характер символа. Потому год Кролика сулит спокойствие и стабильность. Он не принесет глобальных потрясений.
Кролик — животное плодовитое. Потому год подарит семейное благополучие, а всем одиноким — вторую половинку.
Почему кролик черный и водяной?
В Китае верят, что каждый годом управляет своя стихия, которой присущи определенные цвета:
- Дереву — зеленый,
- Воде — синий и черный,
- Металлу — белый,
- Земле — охра и желтый,
- Огню — красный.
Потому в этом году кролик почернел и стал водным. Новый 2023 год пройдет под влиянием энергии Инь, поэтому он будет спокойным и размеренным.
Почему год Кролика иногда называют годом Кота?
Связано это с особенность написания животных в китайском языке. И кролика, и кота символизирует один иероглиф.
К тому же они очень похожи по характеру. Оба находчивы и любознательны, любят спокойствие и домашний уют.
Какие подарки принесет символ года?
В первую очередь, год будет удачлив для построения семейной жизни. Одинокие встретят вторую половинку, пары решатся на брак, а в семьях могут ожидать пополнения.
Повезет в квартирном вопросе. Все те, кто ищут свой уголок, получат выгодное предложение.
Карьера пойдет в гору у адвокатов, секретарей, помощникам руководителей и судьям.
Неожиданных карьерных скачков Кролик не обещает, но щедро вознаградит трудолюбивых.
Что может спугнуть Кролика?
Кролик предпочитает спокойствие и тишину, потому его могут спугнуть ссоры и громкие скандалы. Удача может отвернуться от конфликтных людей.
Также не стоит делать спонтанных поступков. Велика вероятность, что они не увенчаются успехом.
Главные советы на грядущий год — принимать обдуманные решения и идти на компромиссы.
Как отметить год Кролика?
Где встретить: Новый год лучше встретить в кругу семьи и друзей. Идеальным местом праздника станет собственный дом или квартира.
Как украсить дом: Стоит отказаться от кричащих цветов и предпочесть им зеленые и светлые оттенки. Идеальным украшением станут живые цветы.
Что поставить на стол: Праздничным столом будут править овощи и зелень. Также главным блюдом должна стать рыба.
Как нарядиться: Можно одеться в цвет символа года. Также в наряде должна присутствовать тема воды — например, блеск или аксессуары. В этом году стоит избегать навороченных и сложно-сочиненных нарядов. Кролик за простоту и естественность.