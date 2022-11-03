Скоро прискачет 2023 год. По китайскому календарю, он будет самым счастливым, ведь год Черного Водяного кролика повторяется всего раз в 60 лет. Altapress.ru рассказывает, что принесет в мягких лапках будущий год.

Что сулит год Кролика?

Астрологи верят, что год перенимает характер символа. Потому год Кролика сулит спокойствие и стабильность. Он не принесет глобальных потрясений.

Кролик — животное плодовитое. Потому год подарит семейное благополучие, а всем одиноким — вторую половинку.

Почему кролик черный и водяной?

В Китае верят, что каждый годом управляет своя стихия, которой присущи определенные цвета:

Дереву — зеленый,

Воде — синий и черный,

Металлу — белый,

Земле — охра и желтый,

Огню — красный.

Потому в этом году кролик почернел и стал водным. Новый 2023 год пройдет под влиянием энергии Инь, поэтому он будет спокойным и размеренным.

Кролики в барнаульском зоопарке зимой. Анна Зайкова

Почему год Кролика иногда называют годом Кота?

Связано это с особенность написания животных в китайском языке. И кролика, и кота символизирует один иероглиф.

К тому же они очень похожи по характеру. Оба находчивы и любознательны, любят спокойствие и домашний уют.

Какие подарки принесет символ года?

В первую очередь, год будет удачлив для построения семейной жизни. Одинокие встретят вторую половинку, пары решатся на брак, а в семьях могут ожидать пополнения.

Повезет в квартирном вопросе. Все те, кто ищут свой уголок, получат выгодное предложение.

Карьера пойдет в гору у адвокатов, секретарей, помощникам руководителей и судьям.

Неожиданных карьерных скачков Кролик не обещает, но щедро вознаградит трудолюбивых.

Кролик. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Что может спугнуть Кролика?

Кролик предпочитает спокойствие и тишину, потому его могут спугнуть ссоры и громкие скандалы. Удача может отвернуться от конфликтных людей.

Также не стоит делать спонтанных поступков. Велика вероятность, что они не увенчаются успехом.

Главные советы на грядущий год — принимать обдуманные решения и идти на компромиссы.

Кролики в барнаульском зоопарке зимой. Анна Зайкова

Как отметить год Кролика?

Где встретить: Новый год лучше встретить в кругу семьи и друзей. Идеальным местом праздника станет собственный дом или квартира.

Как украсить дом: Стоит отказаться от кричащих цветов и предпочесть им зеленые и светлые оттенки. Идеальным украшением станут живые цветы.

Что поставить на стол: Праздничным столом будут править овощи и зелень. Также главным блюдом должна стать рыба.

Как нарядиться: Можно одеться в цвет символа года. Также в наряде должна присутствовать тема воды — например, блеск или аксессуары. В этом году стоит избегать навороченных и сложно-сочиненных нарядов. Кролик за простоту и естественность.