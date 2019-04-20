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Жизнь

Пушки Бийской крепости сделают главным городским артефактом

Власти Бийска намерены сменить место для пушек Бийской крепости. Пока двенадцатифунтовые пушки стоят в сквере на пересечении улицы Советской и переулка Телеграфного.

Пушки Бийской крепости.
Пушки Бийской крепости.
Alava, CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org

В мэрии наукограда появились планы облагородить пустырь на пересечении улиц Советской и переулка Гилева, пишет «Бийский рабочий». Там хотят обустроить сквер, посвященный Бийской крепости. Туда и планируют перевезти пушки.

Руслан Емельянов,
помощник главы Бийска:

Необходимо придать пушкам другое значение, перенести их, чтобы это был один из главных городских артефактов. Так они смогут стоять на месте, вероятно, одного из бастионов Бийской крепости.

Памятный знак «Пушки Бийской крепости» открыли в 1909 году в ознаменование 200-летия Бийска. Орудия калибром 12 фунтов (120 мм) отлиты в 1703 году на Каменском казенном заводе для сибирских острогов.

Известно, что изначально они стояли на вооружении Тобольской крепости, а потом были переданы в Каинский острог (ныне Куйбышев Новосибирской области), а в 1756 двенадцать пушек отвезли в Бийскую крепость и установили на специальных крепостных лафетах на бастионах.

Ранее altapress.ru писал, что специалисты готовят проектную документация по сохранению трех объектов культурного наследия в Бийске.

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