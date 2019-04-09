В Бийске собираются спасти от разрушения три исторических памятника

Специалисты готовят проектную документация по сохранению трех объектов культурного наследия в Бийске, сообщил на онлайн-форуме начальник Алтайохранкультуры Александр Урбах.

Речь идет об усадьбе купца Ассанова, пассаже Клевцова и здании, в котором была создана комсомольская организация Бийска. Все они входят в реестр объектов культурного наследия.

Усадьба Ассанова

Особняк Ассанова , бийский музей им. Бианки. biysk.museum.ru

Это единственный на Алтае образец городской усадьбы с выраженными чертами модерна. Здесь впервые установили калориферную систему отопления: горячий пар из котлов поднимался по керамическим трубам, отапливая дом.

В 1990 году здание передали бийскому краеведческому музею им. В.В. Бианки.

Летом 2018 года журналистов познакомили с проектом реконструкции, который подготовил авторский коллектив под руководством архитектора-реставратора Евгений Тоскина.

Пассаж Клевцова

Пассаж Клевцова , 2018 год. ukn22.ru

Пассаж купца Клевцова — образец торгового здания купеческого зодчества конца XIX века с эклектичным декором и элементами псевдорусского стиля. Был построен в 1890 году и стал первым универмагом в городе.

Здание , в котором создали комсомольскую организацию Бийска

Здание , где была создана городская комсомольская организация , Бийск. wikivoyage.org

Памятник датирован 1920-м годом постройки.

Также чиновник отчитался об уже проведенных ремонтно-реставрационных работах в Доме Варвинских (здание Бийского краеведческого музея), Народном доме (здание Бийского драматического театра) и Аптеке Горбунова.

Отметим, что всего в Бийске более 200 памятников культурного наследия.