В Бийске собираются спасти от разрушения три исторических памятника

Речь идет об усадьбе купца Ассанова, пассаже Клевцова и здании, в котором была создана комсомольская организация Бийска. Все они входят в реестр объектов культурного наследия.
Усадьба Ассанова
Это единственный на Алтае образец городской усадьбы с выраженными чертами модерна. Здесь впервые установили калориферную систему отопления: горячий пар из котлов поднимался по керамическим трубам, отапливая дом.
В 1990 году здание передали бийскому краеведческому музею им. В.В. Бианки.
Летом 2018 года журналистов познакомили с проектом реконструкции, который подготовил авторский коллектив под руководством архитектора-реставратора Евгений Тоскина.
Пассаж Клевцова
Пассаж купца Клевцова — образец торгового здания купеческого зодчества конца XIX века с эклектичным декором и элементами псевдорусского стиля. Был построен в 1890 году и стал первым универмагом в городе.
Здание, в котором создали комсомольскую организацию Бийска
Памятник датирован 1920-м годом постройки.
Также чиновник отчитался об уже проведенных ремонтно-реставрационных работах в Доме Варвинских (здание Бийского краеведческого музея), Народном доме (здание Бийского драматического театра) и Аптеке Горбунова.
Отметим, что всего в Бийске более 200 памятников культурного наследия.