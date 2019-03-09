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Недвижимость

Предприниматель раскрыл стоимость реставрации исторической аптеки в Бийске

В Бийске отреставрировано здание аптеки Горбунова (ул. Кирова, 11). Предприниматель Виктор Долгов рассказал, что на реализацию проекта ушло 5 лет и около 25,5 млн рублей, пишет «Бийский округ». Сейчас памятник продается за 40 млн.

Аптека Горбунова, Бийск.
Аптека Горбунова, Бийск.
biysk-ok.ru

По словам Долгова, он один из четырех собственников здания аптеки и его земельного участка. Имущество приобретено с торгов за 5 млн рублей. Около 500 тысяч ушло на подготовку проекта и других документов, позволяющих начать реставрацию. На работы и материалы пришлось потратить еще около 20 млн рублей.

Виктор Долгов,
один из собственников здания аптеки Горбунова:

От этого здания остались только стены, его разобрали полностью. Делали усиление фундамента, для этого сверлили специальные шурфы изнутри и снаружи, которые заполняли специальным раствором, чтобы отсечь влагу от земли.

На работы ушло около 5 лет. «Проще, конечно, было на эти деньги построить „коробку“ за три месяца, и сразу начать возвращать инвестиции», — говорит Долгов. Предприниматель добавляет, что он и его партнеры не меценаты и планируют заработать на проекте. Ранее «Бийский рабочий» писал, что отреставрированную аптеку Горбунова выставили на продажу за 40 млн рублей.

В интервью «Бийскому округу» он отмечает, что в Бийске очень много памятников архитектуры, которые разрушаются. Администрации следует умерить свои амбиции и выставлять их на продажу с землей и проектом реставрации за 1 рубль. Тогда найдутся предприниматели, которые возьмутся за восстановление исторического наследия.

В Барнауле уже были попытки продать историческое зданий — магазин «Сухов с сыновьями» на Мало-Тобольской — за 1 рубль. Однако в нагрузку к нему шел земельный участок стоимостью около 20 млн рублей. Объект до сих пор не нашел собственника, хотя, не раз отмечали в мэрии, среди алтайских предпринимателей есть желающие приобрести его. Однако сумма продажи с учетом предстоящих вложений слишком высока.

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