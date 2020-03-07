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Жизнь

Пушки по карточкам. В России изменят правила выдачи разрешений на оружие

Правила выдачи разрешений на оружие изменят в России. О грядущих нововведениях рассказал глава Росгвардии Виктор Золотов, передает РИА Новости.

Девушки с оружием.
Девушки с оружием.
опубликовано на obhohocheshsya.com

Суть изменений связана с переходом на электронный документооборот.

Как сообщает «Российская газета», по словам Золотова, данные, поступающие от всех участников оборота оружия, объединят в единую электронную систему.

В итоге оружейные заводы, продавцы оружия и владельцы будут взаимодействовать «в цифре». Лицензии и разрешения также будут выдавать в электронном виде.

«То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку», — сказал глава Росгвардии.

По прогнозам Росгвардии, цифровая «оружейная» платформа появится в стране в течение двух лет.

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