4 июня
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Жизнь

Пуск ракеты «Донбасс» имел мощный политический подтекст, заявил Рогозин

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что прошедший 3 июня пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» под именем «Донбасс» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» имел мощный политический подтекст.

Ракета "Донбасс".
Ракета "Донбасс".
t.me/roscosmos_gk

«Потому что отрасль хотела выразить своё отношение к тому, что происходит на Донбассе, и, в целом, как идёт освобождение территорий Украины от последствий прихода к власти в Киеве фашистской хунты», — цитирует главу Роскосмоса Telegram госкорпорации.

На этот пуск пригласили дети с Донбасса, чтобы показать, как работают технологии России, «самые передовые, в том числе космические».

Дмитрий Рогозин пообещал детям, что госкорпорация окажет поддержку вузам на освобожденных территориях с целью подготовки специалистов для российской ракетно-космической отрасли.

Этот пуск посвятили Донецкой и Луганской Народным Республикам, для этого на головной обтекатель ракеты нанесены флаги ДНР и ЛНР, а также официальная символика, а на вторую ступень носителя надпись: «Донбасс».

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