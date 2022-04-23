О нападении из космоса заявил Рогозин

По словам гендиректора госкорпорации, данный самолет, вероятно, представляет собой оружие массового поражения.
«У нас нет никакой внятной информации от США о предназначении и технических возможностях данного аппарата. Понятно, что наши ВС, соответствующие „добывающие“ органы имеют такого рода информацию, поэтому у нас иллюзий никаких нет», — объяснил Рогозин.
Рогозин не исключил, что Boeing X-37 — это новая категория носителей оружия массового уничтожения, пишет Газета.Ru.
«Нападение из космоса — это серьезнейшая опасность», — отметил глава «Роскосмоса».