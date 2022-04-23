23 апреля
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Политика

О нападении из космоса заявил Рогозин

Американский орбитальный самолет Boeing X-37, возможно, является носителем аппаратов-разведчиков, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщает ТАСС со ссылкой на «Россию-24».

Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса".
Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса".
кадр из видео.

По словам гендиректора госкорпорации, данный самолет, вероятно, представляет собой оружие массового поражения.

«У нас нет никакой внятной информации от США о предназначении и технических возможностях данного аппарата. Понятно, что наши ВС, соответствующие „добывающие“ органы имеют такого рода информацию, поэтому у нас иллюзий никаких нет», — объяснил Рогозин.

Рогозин не исключил, что Boeing X-37 — это новая категория носителей оружия массового уничтожения, пишет Газета.Ru.

«Нападение из космоса — это серьезнейшая опасность», — отметил глава «Роскосмоса».

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