О нападении из космоса заявил Рогозин

По словам гендиректора госкорпорации, данный самолет, вероятно, представляет собой оружие массового поражения.

«У нас нет никакой внятной информации от США о предназначении и технических возможностях данного аппарата. Понятно, что наши ВС, соответствующие „добывающие“ органы имеют такого рода информацию, поэтому у нас иллюзий никаких нет», — объяснил Рогозин.