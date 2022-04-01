«Наша еда против их санкций»: Медведев назвал продукты «тихим оружием»

Медведев отметил, что экспорт российской сельхозпродукции «превышает экспорт настоящих вооружений»: в 2021 году составил более 37 млрд долларов.

Он подчеркнул, что «разнообразных и вкусных продуктов» достаточно для внутреннего потребления, приоритет в поставках — внутренний рынок.

Поставлять российскую продукцию Медведев предложил только дружественным странам.

«Благо их у нас много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке», — напомнил он.

Также предложил не поставлять недружественным странам продукты, а также не закупать товары у них.

«Хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещенных к ввозу продуктов можно еще и расширить», — заметил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что западные санкции не могут настроить людей против власти.