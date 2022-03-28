Россия введет ограничения по въезду для недружественных стран

Это решение будет оформлено в виде президентского указа, пишет РИА Новости.

Документ будет содержать целый ряд ограничений на въезд на территорию России.

«И одновременно с этим в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины, для них будет облегчен порядок въезда и пребывания на территории России для безопасного возвращения в страны своей гражданской принадлежности», — пояснил Лавров.