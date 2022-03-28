28 марта
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Жизнь

Россия введет ограничения по въезду для недружественных стран

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в России введут ограничения на въезд граждан недружественных стран.

Чемодан.
Чемодан.
СС0

Это решение будет оформлено в виде президентского указа, пишет РИА Новости.

Документ будет содержать целый ряд ограничений на въезд на территорию России.

«И одновременно с этим в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины, для них будет облегчен порядок въезда и пребывания на территории России для безопасного возвращения в страны своей гражданской принадлежности», — пояснил Лавров.

Ранее в России утвердили список из 48 недружественных государств и территорий.

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