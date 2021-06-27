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Жизнь

Пустой стадион «Лужники»: «Би-2» исполнит свои композиции для более 80 тыс. «посадочных мест»

Рок-группа «Би-2» даст концерт на пустом московском стадионе «Лужники».

Концерт "Би-2" в Барнауле. 20 февраля 2018 года.
Концерт "Би-2" в Барнауле. 20 февраля 2018 года.
www.instagram.com/july__flowers

Онлайн-трансляция выступления группы начнется в мультимедийном сервисе Okko 27 июня в 19:00 (время московское).

В «Лужниках» должен был состояться NewBest XL — один из самых масштабных концертов в истории группы. Однако в связи с эпидемиологической обстановкой его пришлось перенести.

По словам участников «Би-2», в подобных ситуациях в первую очередь страдают зрители. Чтобы поддержать связь со своей аудиторией в условиях отсутствия живых выступлений, было принято решение провести мероприятие в цифровом формате, пишет Lenta.ru.

«Когда мы играем на концерте и слышим как ревет толпа, приветствует нас — это наивысшая точка наслаждения! В этот раз физически мы этого не услышим, потому что будем играть в «Лужниках» без зрителей. Но мы очень рады, что концерт состоится и мы сможем порадовать наших поклонников онлайн, — отметили участники коллектива.

В апреле музыканты «Би-2» поблагодарили на своем аккаунте в Instagram барнаульских зрителей, которые пришли на долгожданный концерт в «Титов-Арену».

«Барнаул — спасибо за алтайский темперамент. Это было лучшее из возможных завершений тура», — поблагодарили музыканты.

Концерт «Би-2» на крупнейшей музыкальной площадке в Барнауле прошел с аншлагом. Спустя год — из-за переноса мероприятия из-за пандемии.

О «Лужниках»

Большая спортивная арена олимпийского комплекса «Лужники».

Итоговая вместимость стадиона составляет 81 тыс. мест.

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