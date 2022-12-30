Путь воина. Как алтайский строитель отважился на то, чего раньше никто не делал

17−18 декабря в Ярославской области прошел самый массовый зимний забег в России — Mad Fox Ultra. В этом году участники, сумевшие пересечь финишную черту, называют его не иначе как ужасом и настоящим страданием. Среди тех, кто преодолел самую длинную дистанцию в 100 миль (165 км) был житель Алтайского края Артем Иванов. Altapress.ru задал ему пять простых (не беговых) вопросов, чтобы понять, как к такому можно подготовиться и, главное, зачем все это надо.

Вопрос № 1. Что такое Mad Fox Ultra?

Ночь. Нетронутый хвойный лес укутан снегом. В отсвете налобных фонариков он весь аж искрится волшебством. Все как в известной сказке «Морозко» — посеребренные елочки, тишина и звенящая красота, завораживающая душу. В день, когда больше 200 отчаянных бегунов, должны были пройти это прекрасное место, снега здесь выпало по пояс.

Mad Fox Ultra — гонка, как не посмотри, уникальная. Проходит она в последний месяц года, когда беговой сезон у многих давно на излете. Соревнование собирает 2,5 тыс. участников не только из России, но из разных концов мира.

Стартуют они в древнем городе Переславль-Залесский и бегут через леса, пересекают замерзшие (или не замерзшие) броды, видят музеи под открытым небом, заброшенные капища, храмы, древние места, где когда-то родился князь Александр Невский.

Зимняя гонка в Ярославской области. vk.com/goldenringultratrail

Дистанции разные: для новичков есть 10 и 20 км, для бегунов уже опытных — 40 км. Для сильных и мегавыносливых — 50 и 100 миль (90 и 165 км).

Самую сложную и длительную дистанцию еще называют Valhalla Race. В древней скандинавской мифологии Вальхалла — таинственный загробный чертог, куда попадают самые смелые герои и где они продолжают путь воина. В этом году «путь воина» покорился далеко не всем.

Mad Fox Ultra — это всегда неожиданные условия. Год назад, когда прямо перед гонкой Ярославскую область накрыла декабрьская оттепель, превратившая снежную трассу в сплошное месиво, все думали, что хуже быть не может. Может.

Зимняя гонка в Ярославской области. vk.com/goldenringultratrail

В этом году небывалый снегопад и сугробы по пояс «вырубали» бегунов пачками. Даже тех, кто свято верил в свои силы.

Вопрос № 2. Как к такому можно подготовиться?

После 60 км Valhalla Race Артем Иванов оказался на извилистой дороге. В Ярославской области она соединяет два маленьких села. Трафик небольшой — за час проезжает одна-две машины, не больше. Бывалые говорили, что именно на этом участке бегуну можно перевести дух и прибавить скорости. Но сильно прибавить Артему не удавалось — обледеневшая дорога покрылась снежной кашей, а бег дико уставшим ногам давался с трудом. В тяжелый момент Артем решил сменить тактику и больше не спешить. Иначе вся длительная подготовка пойдет прахом.

Наш герой — не спортсмен-профессионал, на олимпиады не отбирался. Еще четыре года назад директор инвестиционно-строительной компании «Русич» Артем Иванов жил обычной размеренной жизнью.

Артем Иванов на гонке в Ярославской области. Из личного архива Артема Иванова

Между ответственной работой и любимой семьей порой находил время, чтобы пройтись немного на лыжах по Трассе здоровья, и то изредка. Лишний вес, как и многие, списывал на ширину кости.

Первым серьезным испытание в 2018 году стал марафон «Мария-Ра» в Алтайском. Специальной подготовки на тот момент не было — 50 км по пригоркам обернулись болью и страданиями. Надо было что-то менять.

Судьба привела его в школу Yolochka. Даже без четкой системности результаты все равно появлялись — лыжная техника начала улучшаться, кость оказалась не такая и широкой.

Карта Valhalla Race. goldenultra.ru/madfox/

А дальше старты начали сыпаться как из рога изобилия — с десяток лыжных и веломарафонов, трейлы, один из престижнейших в России беговых марафонов в Москве, полная «железная» дистанция триатлона.

А в 2021 году Артем первым среди алтайских спортсменов-любителей преодолел «стомильник» в Карелии. Правда, дело тогда было осенью.

К зимней и суровой Valhalla Race бегун готовился по-особому. В конце ноября, например, когда Барнаул накрыли сильнейшие морозы, все равно выходил бегать. 40 с лишним километров в -35 градусов хоть и давались тяжелее обычного, зато закаляли характер.

Зимняя гонка в Ярославской области. vk.com/goldenringultratrail

Артем Иванов,

спортсмен , директор инвестиционно-строительной компании «Русич»:

Ультрамарафоны — за гранью физических сил. Здесь очень многое упирается в психологию. Именно такие дистанции помогают укрепить внутренний «стержень». Преодолевая себя, ты закаляешься, становясь сильнее и стрессоустойчивее, и это переносится на другие сферы жизни. Это к вопросу, зачем мне лично нужны подобные гонки.

Человека «с дивана» просто так на стомильник Valhalla Race не попадет. Есть условие: за два предыдущих года у претендента должно быть как минимум две успешные гонки на 100 и более километров. Также принимается полный Ironman в зачет одного из ультрамарфонов.

Документы у Артема Иванова сначала долго проверяли, потом повторно запросили протоколы и лишь в последний момент ответили: «Приезжайте».

Артем Иванов на гонке в Ярославской области. Из личного архива Артема Иванова

Вопрос № 3. Можно ли сойти с дистанции?

112-й км Valhalla Race для многих как свет в конце тоннеля — в теплой палатке можно снять мокрые вещи, переодеться в сухое и нормально поесть. Здесь же постоянно дежурят медики и автобус, отвозящий тех, кто решил сойти. На «заброске» можно увидеть всякое. Бегуны говорят, что самое страшное — это «колотун», когда тело после долгого переохлаждения не может согреться, и человека жутко трясет. Продолжать движение в таком состоянии не то что не возможно — опасно. Накрыл «колотун» и одного из лидеров Алексея Береснева. Он с самого старта шел впереди, прокладывая путь через снежные преграды всем остальным, пытался ускоряться. А когда оказался в сугробах по пояс, видимо, замедлился и сильно промерз. На 112-м км он и остановился.

В общей сложности на Valhalla Race было зарегистрировано около 250 человек, но стартовали не все. Кто-то заболел и вообще не смог приехать в Переславль-Залесский, кто-то, глядя на ухудшающуюся погоду, сразу решил не рисковать.

Артем Иванов на гонке в Ярославской области. Из личного архива Артема Иванова

Артем Иванов еще до начала гонки для себя определился: если и придется сходить с дистанции, то только из-за травмы. Все остальные причины не принимаются.

При этом на протяжении всей дистанции надо было укладываться в контрольное время. Например, первые 21 км по заснеженным полям преодолеть за 3 часа 20 минут. Не успел — снимаешься с дистанции.

Пометка «не финишировал» (DNF) в электронном протоколе в какой-то момент появилась и у Артема. Позже выяснилось, это была ошибка. С гонки он не сошел, а по итогу оказался 25-м из 43, сумевших добраться до финиша. Почти 200 бегунов сделать это не смогли.

Зимняя гонка в Ярославской области. vk.com/goldenringultratrail

Вопрос № 4. Что надо одеть и взять с собой?

После сотого километра гонки Артем Иванов покрылся льдом. Куртка промокла и на морозе буквально встала колом, замок предательски отказывался расстегиваться. Руки леденели. Чтобы достать воду из жилета внутри, приходилось яростно дергать «язычок» молнии. Еще чуть-чуть и он мог рассыпаться. Так пришлось добираться до заброски.

Всего на 165 км маршрута их две — в теплых палатках у бегунов есть возможность получить заранее собранные и привезенные сюда вещи, переодеться.

Список обязательного снаряжения организаторы определяют заранее. Перед стартом все проверяется — фонарь, часы с GPS, аптечка и так далее. Проверяют волонтеры и одежду, чтобы она соответствовала суровым условиям. В шортах, понятно, на 165 км никого не выпустят.

Зимняя гонка в Ярославской области. vk.com/goldenringultratrail

Артем рисковать не стал — надел разминочный лыжный костюм, под него — термобелье. На ноги — летние трейловые кроссовки, в них даже зимой ноги не мерзнут. И как чувствовал — взял с собой еще одну мембранную куртку, она-то его и спасла.

Взял с собой Артем и набор питания — энергетические гели были рассчитаны на 3 тыс. калорий. Этого должно было хватить, чтобы двигаться автономно от одной заброски до другой на 58-м и 112-м км, где можно было поесть.

Меню простое — бульон, колбаса, сало, фрукты и орехи. А еще обычный «Роллтон», который «зашел» нашему герою лучше всего.

Зимняя гонка в Ярославской области. vk.com/goldenringultratrail

Вопрос № 5. А призы были?

За 40 км до финиша дорога вывела из чащи леса, появились открытые беговые участки, где Артем смог прибавить. Все сильнее и сильнее ускоряясь, обогнал больше двух десятков человек, а в финишный створ ворвался на крейсерской скорости. Гонку он завершил с итоговым временем 28 часов 16 минут.

И за это получил… секиру.

Valhalla Race — гонка не обычная, медали здесь не вешают на шею. Зато всем «воинам», успешно преодолевшим сложный путь, вручают утепленную фирменную жилетку, чтоб согревала в холода, красивую печатку на палец и скандинавскую секиру ручной работы.

Зимняя гонка в Ярославской области. vk.com/goldenringultratrail

У победителей есть и денежные призы, за первое место, например, 60 тыс. рублей. По меркам даже российских забегов — не особо много. Но спортсменов-любителей это не смущает, они рубятся не за деньги. А за опыт и эмоции, которые в конце долгого пути обычно бьют через край.