Путешественник Федор Конюхов не видел драки звезды фильма «Такси», потому что был на Алтае

Федор Конюхов с 1 августа находится на Алтае. Об этом рассказал сын путешественника Оскар Конюхов. Он опроверг информацию о том, что его отец был в баре, в котором подрался актер фильма «Такси» Сами Насери, пишет РИА Новости .

Напомним, драка с участием актера произошла в ночь на 5 августа. По словам Насери, он вместе с братом Ларби отдыхал в баре «Войс» на Тверской улице. Там у него завязался конфликт с другим посетителем, который ударил актера по лицу.

7 августа Насери прокомментировал инцидент в своем Instagram под фотографией со встречи с Федором Конюховым.

По словам Оскара Конюхова, эти фотографии были сделаны за неделю до публикации. Поэтому его отец не был в баре и не видел драки.

«Конечно, его <Федора Конюхова> там не было, потому что с 1 августа он находится на Алтае и совершает восхождение на гору Белуха. А те фотографии, которые были опубликованы в соцсетях у этого актера, сделаны 30 или 31 июля в доме-мастерской Федора Конюхова. Их (Сами Насери) почему-то опубликовал вчера», — рассказал Оскар Конюхов агентству.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемых в избиении французского актера Сами Насери в баре в центре Москвы.