Путешественнику не вернули украденный на Алтае рюкзак, но помогли деньгами

Полицейские все еще ведут поиски украденных вещей. В одном из сел района нашли «Ниву», проезжавшую в тот день мимо. Выяснилось, водитель автомобиля к пропаже рюкзака никакого отношения не имел.
«Вы не поверите, когда я иду по улицам города, меня почти все узнают. Прохожие останавливаются, спрашивают, нашлась ли пропажа, переживают за меня. Приходят деньги на банковскую карту, причем не только от каменцев. Благодаря этому, я приобрел почти все необходимое для дальнейшего путешествия: палатку, спальник, посуду, меня снабдили вещами и одеждой, сняли для меня гостиничный номер», — поделился Шарашкин.
16 июля на рассвете он вышел из Камня-на-Оби в Барнаул. Там путешественник планирует приобрести обувь — это будет третья пара за год. Он поделился, что, будучи военным, уже бывал в командировках в Рубцовске, Новоалтайске и Барнауле, но пешком красотами Алтая не любовался.
В Камне-на-Оби Андрей Шарашкин сожалел о ветшающих старинных зданиях.
«Интересно, почему ваши власти спокойно смотрят, как разрушаются исторические памятники, — недоумевал он, — неужели нельзя что-нибудь придумать, чтобы спасти бесценное?», — отметил он.
Ранее altapress.ru писал, что Андрей Шарашкин начал свое путешествие 2 июня 2018 года. Закинув рюкзак со спальным мешком и палаткой за спину, он решил воплотить в жизнь мечту своей жизни — пройти пешком всю Россию.
В Камне-на-Оби неизвестные украли у него рюкзак, который путешественник оставил в высокой траве, чтобы налегке дойти до центра города. Когда он вернулся обратно, то вещей уже не было.