Путешественнику не вернули украденный на Алтае рюкзак, но помогли деньгами

Пеший путешественник Андрей Шарашкин выдвинулся в путь после вынужденной задержки в Камне-на-Оби, где у него украли рюкзак. Вещи так и не нашли, но на его банковскую карту неравнодушные скинули некоторую сумму. На эти деньги он смог купить необходимое снаряжение, пишут «Каменские известия».

Полицейские все еще ведут поиски украденных вещей. В одном из сел района нашли «Ниву», проезжавшую в тот день мимо. Выяснилось, водитель автомобиля к пропаже рюкзака никакого отношения не имел.

«Вы не поверите, когда я иду по улицам города, меня почти все узнают. Прохожие останавливаются, спрашивают, нашлась ли пропажа, переживают за меня. Приходят деньги на банковскую карту, причем не только от каменцев. Благодаря этому, я приобрел почти все необходимое для дальнейшего путешествия: палатку, спальник, посуду, меня снабдили вещами и одеждой, сняли для меня гостиничный номер», — поделился Шарашкин.

16 июля на рассвете он вышел из Камня-на-Оби в Барнаул. Там путешественник планирует приобрести обувь — это будет третья пара за год. Он поделился, что, будучи военным, уже бывал в командировках в Рубцовске, Новоалтайске и Барнауле, но пешком красотами Алтая не любовался.

В Камне-на-Оби Андрей Шарашкин сожалел о ветшающих старинных зданиях.

«Интересно, почему ваши власти спокойно смотрят, как разрушаются исторические памятники, — недоумевал он, — неужели нельзя что-нибудь придумать, чтобы спасти бесценное?», — отметил он.

Ранее altapress.ru писал, что Андрей Шарашкин начал свое путешествие 2 июня 2018 года. Закинув рюкзак со спальным мешком и палаткой за спину, он решил воплотить в жизнь мечту своей жизни — пройти пешком всю Россию.

В Камне-на-Оби неизвестные украли у него рюкзак, который путешественник оставил в высокой траве, чтобы налегке дойти до центра города. Когда он вернулся обратно, то вещей уже не было.