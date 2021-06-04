4 июня 25°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Путешествие табуна бурятских лошадей в Казахстан оборвалось в Алтайском крае

Сотрудники управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай пресекли попытку незаконной перевозки лошадей в Республику Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Лошадь "улыбается".
Лошадь "улыбается".
altzapoved.ru

В Кулундинском районе специалисты досматривали грузовой автомобиль с полуприцепом, в котором находились 36 лошадей.

Гражданин Казахстана купил животных в Бурятии и перевозил их на свою родину.

«На животных без признаков идентификации (тавро, чипы) ветеринарный сертификат Таможенного союза формы № 1 не представлен. Информация в ФГИС „Меркурий“ о выдаче сертификата данному гражданину отсутствует», — констатировали в Россельхознадзоре.

Это и стало основанием для привлечения перевозчика к административной ответственности.

Лошадей отправили в изоляцию, а информацию — в государственную ветеринарную службу Алтайского края для решения вопроса о дальнейшей судьбе животных.

Все затраты возложены на нарушителя.

С начала 2021 года сотрудники Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай пресекли незаконную перевозку свыше 1100 животных.

Ранее на границе в Алтайском крае поймали пьяного дезориентированного уроженца Казахстана.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость