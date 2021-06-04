Путешествие табуна бурятских лошадей в Казахстан оборвалось в Алтайском крае

Сотрудники управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай пресекли попытку незаконной перевозки лошадей в Республику Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Кулундинском районе специалисты досматривали грузовой автомобиль с полуприцепом, в котором находились 36 лошадей.

Гражданин Казахстана купил животных в Бурятии и перевозил их на свою родину.

«На животных без признаков идентификации (тавро, чипы) ветеринарный сертификат Таможенного союза формы № 1 не представлен. Информация в ФГИС „Меркурий“ о выдаче сертификата данному гражданину отсутствует», — констатировали в Россельхознадзоре.

Это и стало основанием для привлечения перевозчика к административной ответственности.

Лошадей отправили в изоляцию, а информацию — в государственную ветеринарную службу Алтайского края для решения вопроса о дальнейшей судьбе животных.

Все затраты возложены на нарушителя.

С начала 2021 года сотрудники Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай пресекли незаконную перевозку свыше 1100 животных.

Ранее на границе в Алтайском крае поймали пьяного дезориентированного уроженца Казахстана.