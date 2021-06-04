Путешествие табуна бурятских лошадей в Казахстан оборвалось в Алтайском крае

В Кулундинском районе специалисты досматривали грузовой автомобиль с полуприцепом, в котором находились 36 лошадей.
Гражданин Казахстана купил животных в Бурятии и перевозил их на свою родину.
«На животных без признаков идентификации (тавро, чипы) ветеринарный сертификат Таможенного союза формы № 1 не представлен. Информация в ФГИС „Меркурий“ о выдаче сертификата данному гражданину отсутствует», — констатировали в Россельхознадзоре.
Это и стало основанием для привлечения перевозчика к административной ответственности.
Лошадей отправили в изоляцию, а информацию — в государственную ветеринарную службу Алтайского края для решения вопроса о дальнейшей судьбе животных.
Все затраты возложены на нарушителя.
С начала 2021 года сотрудники Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай пресекли незаконную перевозку свыше 1100 животных.
Ранее на границе в Алтайском крае поймали пьяного дезориентированного уроженца Казахстана.