Путин рекомендовал запретить развлечения и работу общепита по ночам

Президент России Владимир Путин рекомендовал запретить регионам развлекательные мероприятия и работу общепита ночью, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Губернаторам во взаимодействии с Роспотребнадзором следует усилить контроль за соблюдением всех ограничительных мероприятий и запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00.

Между тем принятие таких ограничительных мер носит рекомендательный характер и остается в полномочиях региональных властей.

Руководители регионов и глава Роспотребнадзора Анна Попова должны представить соответствующий доклад до 30 ноября и в дальнейшем отчитываться ежемесячно.

Ранее Путин выступил против обязательности вакцинации.