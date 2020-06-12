Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 июня 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Путин: абсолютное большинство россиян поддерживает поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин уверен, что большинство россиян считают необходимым внесение поправок в Конституцию, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
из открытых источников в интернете

Об этом Путин заявил в ходе торжественной церемонии по случаю Дня России на Поклонной горе в Москве.

Он подчеркнул, что память о предках, защищавших свободу и независимость, едина для всех поколений многонационального народа.

«У нас общий исторический код, нравственные устои, для нас безусловны уважение к человеку-труженику и к защитнику Отечества, к нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей, семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что он указал основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, а также вектор развития России.

Именно поэтому, как считает президент, столь часто звучали предложения внести «эти фундаментальные, стержневые принципы» в Конституцию.

«Убежден, что такую позицию разделяют и поддерживают абсолютное большинство наших граждан», — добавил Путин.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость