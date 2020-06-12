Путин: абсолютное большинство россиян поддерживает поправки в Конституцию

Об этом Путин заявил в ходе торжественной церемонии по случаю Дня России на Поклонной горе в Москве.

Он подчеркнул, что память о предках, защищавших свободу и независимость, едина для всех поколений многонационального народа.

«У нас общий исторический код, нравственные устои, для нас безусловны уважение к человеку-труженику и к защитнику Отечества, к нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей, семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что он указал основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, а также вектор развития России.

Именно поэтому, как считает президент, столь часто звучали предложения внести «эти фундаментальные, стержневые принципы» в Конституцию.