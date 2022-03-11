Путин дал добро на отправку добровольцев для участия в спецоперации на Украине

Сергей Шойгу,
министр обороны РФ:
К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики, для того чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении. Самое большое количество — из стран Ближнего Востока: уже более 16 тысяч заявок. И здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей. Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России, — прим. ред) в самое сложное время, в последние десять лет.
Путин ответил, что «западные спонсоры украинского режима», не скрывают, что привлекают наемников.
«Поэтому, если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, — ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», — сказал президент.
Также он поддержал предложение Шойгу передать войскам ДНР и ЛНР трофейные ПЗРК, ПТУР, танки и стрелковое оружие.