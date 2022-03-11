11 марта -11°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Путин дал добро на отправку добровольцев для участия в спецоперации на Украине

В Министерство обороны РФ поступает огромное количество заявок от добровольцев из разных стран, которые хотят примкнуть к спецоперации на Украине, заявил глава ведомства Сергей Шойгу на совещании с членами Совбеза 11 марта.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Сергей Шойгу,
министр обороны РФ:

К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики, для того чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении. Самое большое количество — из стран Ближнего Востока: уже более 16 тысяч заявок. И здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей. Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России, — прим. ред) в самое сложное время, в последние десять лет.

Путин ответил, что «западные спонсоры украинского режима», не скрывают, что привлекают наемников.

«Поэтому, если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, — ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», — сказал президент.

Также он поддержал предложение Шойгу передать войскам ДНР и ЛНР трофейные ПЗРК, ПТУР, танки и стрелковое оружие.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость