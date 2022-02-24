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Жизнь

В ДНР идут бои по всей линии соприкосновения, в ЛНР наступают на город Счастье

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил РИА «Новости», что в республике идут бои по всей линии соприкосновения.

Взрыв возле города на Украине. 24 февраля 2022 года.
Взрыв возле города на Украине. 24 февраля 2022 года.
кадр из видео.

Басурин призвал украинских военнослужащих сложить оружие. Он также заявил, что на стороне украинской армии воюют наемники.

Точное число наемников на Украине, по его словам, неизвестно даже Киеву.

«Численность, наверное, только даже сама Украина не скажет, сколько у них наемников в реале. За последнее время я озвучил, что порядка где-то 700−800 человек», — сказал Басурин.

В ЛНР штурмовые бригады ведут боевые действия в районе подконтрольного Киеву города Счастье, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе.

«Вот и настал момент истины. Идем врезаться в город Счастье. Счастье не за горами. Штурмовые отряды готовы. Буквально 30−40 минут», — рассказал в своем Telegram-канале советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

Жители многих украинских населенных пунктов сообщают о взрывах. В соцсетях публикуют видео.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране.

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