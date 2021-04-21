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Жизнь

Путин: надо добиться, чтобы средняя продолжительность жизни россиян составляла 78 лет

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию призвал добиться того, чтобы к 2030 году средняя продолжительность жизни в стране достигла 78 лет.

Владимир Путин на оглашении послания Федеральному собранию, 2021.
Владимир Путин на оглашении послания Федеральному собранию, 2021.
kremlin.ru

«Мы столкнулись с эпидемией в то время, кода совпали и наложились друг на друга последствия демографических ударов 40-х и 90-х годов прошлого века. Мы понимаем, что сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайная», — цитирует Путина «Интерфакс».

По его словам, «к сожалению, это так, нужно констатировать и действовать, исходя из этой ситуации».

«Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет», — добавил он.

<По данным Росстата, сейчас средняя продолжительность жизни в Центральном федеральном округе составляет 72 года, в Дальневосточном федеральном округе — 67 лет.>

21 апреля в выставочном зале «Манеж» президент РФ оглашает послание Федеральному посланию.

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