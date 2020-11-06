Путин наградил школьницу, погибшую при спасении утонувшей подруги

10-летняя Катя из Курской области утонула в январе 2020 года на реке Сейм — пыталась вытащить провалившуюся под лед 9-летнюю одноклассницу.
В итоге погибли обе девочки. Около четырех часов потребовалось, чтобы найти тела школьниц.
Очевидцы сообщили, что подружки гуляли по реке, которая протекает через город. Стояла теплая погода и ледяная корка треснула.
Инцидент произошел примерно в 800 метрах от ближайшей улицы. Спасателей вызвали местные жители.
Указ президента о награждении девочки опубликовали на портале правовой информации.
«За отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», — говорится в документе.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин посмертно наградил Катю медалью «Доблесть и отвага».
Накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко наградила медалью «За проявленное мужество» детей, которые рискуя спасли чужие жизни — награду получили 142 ребенка.
В начале октября в Иркутской области двое детей провалились под лед и погибли — мальчики играли на берегу.