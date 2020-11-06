Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 ноября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Путин наградил школьницу, погибшую при спасении утонувшей подруги

Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» школьницу Катю Немцову, которая утонула при попытке спасти подругу, пишет «Парламентская газета».

Церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ, 2012 год.
Церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ, 2012 год.
kremlin.ru

10-летняя Катя из Курской области утонула в январе 2020 года на реке Сейм — пыталась вытащить провалившуюся под лед 9-летнюю одноклассницу.

В итоге погибли обе девочки. Около четырех часов потребовалось, чтобы найти тела школьниц.

Очевидцы сообщили, что подружки гуляли по реке, которая протекает через город. Стояла теплая погода и ледяная корка треснула.

Инцидент произошел примерно в 800 метрах от ближайшей улицы. Спасателей вызвали местные жители.

Забереги на реке.
Забереги на реке.
38.mchs.gov.ru

Указ президента о награждении девочки опубликовали на портале правовой информации.

«За отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», — говорится в документе.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин посмертно наградил Катю медалью «Доблесть и отвага».

Накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко наградила медалью «За проявленное мужество» детей, которые рискуя спасли чужие жизни — награду получили 142 ребенка.

В начале октября в Иркутской области двое детей провалились под лед и погибли — мальчики играли на берегу.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость