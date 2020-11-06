Путин наградил школьницу, погибшую при спасении утонувшей подруги

Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» школьницу Катю Немцову, которая утонула при попытке спасти подругу, пишет « Парламентская газета ».

Церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ, 2012 год.

10-летняя Катя из Курской области утонула в январе 2020 года на реке Сейм — пыталась вытащить провалившуюся под лед 9-летнюю одноклассницу.

В итоге погибли обе девочки. Около четырех часов потребовалось, чтобы найти тела школьниц.

Очевидцы сообщили, что подружки гуляли по реке, которая протекает через город. Стояла теплая погода и ледяная корка треснула.

Инцидент произошел примерно в 800 метрах от ближайшей улицы. Спасателей вызвали местные жители.

Забереги на реке. 38.mchs.gov.ru

Указ президента о награждении девочки опубликовали на портале правовой информации.

«За отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», — говорится в документе.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин посмертно наградил Катю медалью «Доблесть и отвага».

Накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко наградила медалью «За проявленное мужество» детей, которые рискуя спасли чужие жизни — награду получили 142 ребенка.

В начале октября в Иркутской области двое детей провалились под лед и погибли — мальчики играли на берегу.